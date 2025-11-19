El grupo Torse construirá un nuevo hotel en la playa de Gandia

Continúa la racha de construcción de hoteles en Gandia. Tras el Senator, abierto en mayo de 2021, el Indigo Beach, inaugurado el verano pasado, y el hotel Sofía proyectado para el centro histórico, el grupo Torse promoverá otro establecimiento en la playa, junto al parque Clot de la Mota.

El pleno de Gandia aprobará este viernes el plan de reforma interior de las dos parcelas en las que se ubicará, en la confluencia de las calles de l’Horta, Rioja y Armada Espanyola. La superficie del solar es de 1.400 metros cuadrados.

Además, la promotora ha solicitado el llamado "incentivo hotelero", por lo que tendrá 12 alturas, las 10 que permite como máximo el PGOU en esta zona y dos más contempladas en esta medida pionera aprobada por el Gobierno local.

El incentivo hotelero ha permitido la construcción de numerosos hoteles en los últimos años. Facilita al promotor un mayor aprovechamiento urbanístico, a cambio de compensar al ayuntamiento en zonas verdes, en ese mismo entorno o en otro que determinen los técnicos municipales.

Torse Hoteles es una empresa familiar fundada por el constructor Salvador Torregrosa Morant. Tiene como buque insignia el hotel Los Robles, abierto en 1973, pero tras su expansión actualmente cuenta, además, con el hotel SantaMarta, en Cullera, el hotel Bahía Calpe, en Calp, y un bloque de cien apartamentos turísticos en Benidorm.