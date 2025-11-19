"Karpi" dona un cuadro al Palau de les Arts Reina Sofía

El pintor olivense José Manuel Fernández “Karpi” hizo entrega de una de sus obras al Palau de les Arts Reina Sofía de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en València. Lo recibió el director de la Fundació Palau de les Arts, Jorge Culla. La obra pasará a formar parte de la colección patrimonial de la fundación.

El director confirmó al pintor que será ubicada en el camerino del artista principal de la instalación. Se trata la segunda donación de un cuadro que acepta la entidad cultural valenciana después de un lienzo de Joaquín Sorolla que entregó un particular al Palau de les Arts.

El cuadro seleccionado se denomina “La Música la llevamos en el cuerpo”. En el mismo la figura femenina aparece fundida con su arpa en un abrazo que desdibuja los límites entre el cuerpo y el instrumento.

Sus formas curvas, teñidas de rojos intensos y blancos vibrantes, parecen responder al mismo pulso que recorre las cuerdas. No toca el arpa, sino que se integra en ella.

La postura inclinada, casi suspendida, sugiere que la música no solo nace del instrumento, sino que fluye a través de su propio torso, de sus piernas extendidas y de la tensión viva en sus brazos. Los tonos dorados y rojizos que envuelven el arpa dialogan con los colores de su cuerpo, creando un efecto en el que ambos laten al mismo ritmo.

El rostro, vuelto hacia el instrumento con una expresión suave, refuerza esta fusión emocional. Aquí la melodía se convierte en soporto y en esencia; una energía que sostiene la figura mientras ella, a la vez, le da forma. Es un momento donde lo físico y lo sonoro dejan de ser dos mundos y se vuelven en uno sólo.

"Karpi" expuso recientemente en la Galería Toni Marí del puerto de Dénia, además de hoteles como Oliva Nova y Villa Gadea, y tiene una exposición este año en la galería Versailles Art Gallery de Alexandria en Washington DC, la capital de Estados Unidos, donde su trabajo permanecerá expuesto a los visitantes al menos durante un año, tras el éxito de su exposición anterior en Estocolmo (Suecia) donde su obra fue muy bien recibida por la crítica especializada de aquel país.