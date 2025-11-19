Oliva anuncia la remodelación de una plaza emblemática del casco antiguo

El Gobierno de Oliva, formado por Projecte Oliva y UCIN, impulsa la remodelación de la plaza de la iglesia de Santa Maria la Major, uno de los espacios más emblemáticos del casco antiguo y donde se alza el templo más antiguo de la ciudad, que tiene más de 300 años de historia.

La actuación se financiará dentro del programa ARRUR. Este plan de regeneración y renovación urbana iba a finalizar en 2025 pero precisamente el Ministerio acaba de conceder una prórroga tanto para la rehabilitación de viviendas particulares como de espacios urbanos, y es a este último epígrafe al que se acogerá el ayuntamiento para reformar la plaza.

"Era una larga reivindicación, en los últimos años ha ido en los programas electorales de todos los partidos pero ahora hemos encontrado esta línea de financiación para hacerla realidad", explica el concejal de Urbanismo, Joan Mata. El presupuesto es de 500.000 euros. Por ahora se ha encargado la redacción del proyecto al arquitecto olivense Vicente Barreres.

Sin embargo, antes de empezar a redactarlo, el Gobierno olivense quería abrir un proceso de participación ciudadana. Por ello, tal y como se informó previamente en Junta de Gobierno, este martes se organizó en el salón de plenos una reunión donde se convocó a los portavoces de las formaciones políticas, residentes de la zona, el cura de la parroquia, representantes de la Semana Santa, y en general a todas las personas que quisieran aportar ideas.

Otra vista de la plaza. / Vicente Barreres

En esa reunión, a la que acudieron unas 40 personas, la principal inquietud que se expuso fue la de garantizar las plazas de aparcamiento y pacificar el tráfico. También qué hacer con el árbol, un ficus que por una parte embellece el espacio pero por otra está destrozando el pavimento y tapa gran parte de la fachada de la iglesia. Se hicieron además algunas aportaciones históricas. "El reto es que la reforma de la plaza también satisfaga las necesidades reales de los vecinos que viven allí", señaló Mata.

La plaza de Santa Maria está justo arriba de la plaza del ayuntamiento. La iglesia acoge los principales actos religiosos de Oliva, como por ejemplo es "Desenclavament" de la Semana Santa. El aspecto actual es de una reforma que se hizo hace más de 60 años, pero fue algo muy básico; una rotonda con un árbol en medio, una zona para la circulación rodada y algunas plazas de aparcamiento. Por tanto, se inicia ahora un debate a falta de concretar el proyecto definitivo, que estará listo en unos cinco o seis meses.