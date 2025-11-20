Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
Está situado en el centro comercial La Vall Parc y ha permitido la creación de 35 nuevos puestos de trabajo
Josep Camacho
Tavernes de la Valldigna ya tiene su primer establecimiento de la conocida cadena de hamburgueserías McDonald's. El nuevo restaurante está ubicado en el centro comercial La Vall Parc, en la avenida de la Valldigna, y cuenta con un local de 350 metros cuadrados.
El restaurante de comida rápida ha supuesto la creación de 35 nuevos puestos de trabajo. Este jueves, invitados por los propietarios de la franquicia, visitaron las instalaciones la alcaldesa, Lara Romero, y los concejales Zeus Grau, José Enrique Cuñat, Emilio Fonseca, Amparo Bo y Vicen Mifsud.
En representación de McDonald's recibieron a la delegación municipal David Gandia, franquiciado del restaurante y propietario de 14 establecimientos más, junto con los supervisores Pedro J. López, Sandra Gil y Jennifer Moreno, la gerente Bárbara Ranchal y la coordinadora de márketing Blanca Vidal.
Desde el Gobierno vallero celebraron que el municipio sea un espacio atractivo para la implantación y crecimiento de nuevas actividades económicas. En la actualidad en la Comunitat Valenciana McDonald's tiene 85 establecimientos.
