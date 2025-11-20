Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia

El grupo Torse que, como adelantó el miércoles Levante-EMV, construirá y gestionará un nuevo hotel en la playa de Gandia, invertirá cerca de 20 millones de euros en este establecimiento. Tendrá cuatro estrellas, 12 alturas (once plantas más una terraza) y cien habitaciones. La intención es que abra durante todo el año.

Estará ubicado en un solar de 1.400 metros cuadrados junto al parque Clot de la Mota, en la confluencia de las calles de l’Horta, Rioja y Armada Espanyola, en los terrenos del antiguo Cámping Ros.

Así lo explicó este jueves Julio Fuster en representación de Torse Hoteles, una empresa familiar radicada en Gandia y que tiene como buque insignia al hotel Los Robles. Fuster compareció en una rueda de prensa en el ayuntamiento acompañado por el alcalde, José Manuel Prieto, la concejala de Turismo, Balbina Sendra, y la coordinadora de Urbanismo, Maite Alonso.

Fuster reconoció que esta importante inversión «no hubiera sido posible ni rentable sin el incentivo hotelero». Se trata de una medida puesta en marcha por el Gobierno de Gandia en 2007 para la playa y que se generalizó para toda la ciudad en 2024.

Esta facilita al promotor, tanto para obra nueva como para una ampliación, un mayor aprovechamiento urbanístico a cambio de compensar al ayuntamiento en zonas verdes, en ese mismo entorno o en otro que determinen los técnicos municipales. En esta zona de la playa el PGOU permite como máximo 10 alturas, pero con el incentivo hotelero se puede aumentar la volumetría en dos más.

En este caso la empresa acondicionará con fondos propios una parcela de 606 metros cuadrados, que pasará a ser de titularidad municipal, a unos 500 metros del futuro hotel. Esta combinará zona verde y plazas de aparcamiento en superficie gratuitas para compensar la presión que supondrá instalar allí la nueva infraestructura hotelera.

El proyecto está todavía en una fase inicial. El pleno municipal de este viernes aprobará la solicitud de la empresa para acogerse a la ordenanza del incentivo hotelero, así como el plan de reforma interior de la parcela, que saldrá a exposición pública durante 45 días.

La empresa confía en presentar el hotel en sociedad, con planos e infografías, dentro de unos meses. En cualquier caso es una buena noticia para un destino turístico que sigue creciendo en hoteles. Actualmente Gandia es la cuarta planta hotelera de la Comunitat Valenciana, con 6.800 plazas.

Julio Fuster expresó la satisfacción de la empresa familiar por impulsar esta iniciativa: «Nos ilusiona mucho realizar una inversión de estas características en la playa de Gandia y contribuir al desarrollo económico de la ciudad».

Añadió que el hotel dará empleo a 40 personas, y afirmó que durante la construcción «esta inversión repercutirá mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas de Gandia y de la Safor, lo cual es una muy buena noticia».

En cuanto a los plazos, explicó que el establecimiento podría estar operativo entre 2028 y 2029, «puesto que calculamos dos años o dos años y medio de construcción, aunque estamos trabajando en paralelo con el anteproyecto». Y agradeció expresamente la labor municipal, «el trato, la profesionalidad y la diligencia de todo el equipo técnico del ayuntamiento».

Por su parte, el alcalde Prieto afirmó que el Gobierno local «tiene una premisa clara, favorecer el crecimiento de nuestras equipaciones hoteleras, aumentar la competitividad y ampliar los meses de actividad turística».

«Queremos ser una ciudad facilitadora de inversiones. La colaboración público-privada está permitiendo que Gandia sea una ciudad estable, fiable y atractiva para invertir», afirmó el alcalde, y aseguró que «somos ya una de las ciudades más dinámicas para la inversión turística en la Comunitat Valenciana y en España».

En este sentido, recordó que el último año «ha estado marcado por una inversión privada hotelera de unos 40 millones», tanto en nuevos hoteles, como el Indigo y los proyectados en Sanxo Llop y el centro histórico, el ecocámping Ohai, y en reformas hechas en el Principal, Riviera y Tres Anclas.

El alcalde también puso en valor el avance turístico de la ciudad: «La ocupación hotelera de turistas extranjeros ha crecido 10 puntos en tres años, pasando del 15,5% al 25,75%. Estos proyectos nos ayudan a seguir consolidando un modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad», concluyó.