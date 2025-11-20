El Club Bàsquet Tavernes de la Valldigna 2025-2026 se presenta en sociedad

El Club Bàsquet Tavernes celebra este domingo la presentación oficial de todos sus equipos de la temporada 2025-2026. El acto tendrá lugar en el Pavelló Carlos Pellicer a partir de las 17.00 horas. Desfilarán todos los jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras.

La entidad vallera cuenta para este curso con 220 jugadores y jugadoras en 19 equipos. Del total, hay que destacar que el 47% son chicas y el 53% chicos. El club tiene 26 entrenadores y entrenadoras para dirigir a todos sus equipos en las distintas categorías.

Por primera vez en su historia, el CB Tavernes dispone de dos equipos femeninos senior, uno que milita en 1ª Nacional y otro en la categoría Preferente.

Desde el Club Baloncesto Tavernes se invita a madres, padres, familiares, amigos y simpatizantes a que acudan a la presentación.

La jornada se cerrará, a las 19.00 horas, con el partido entre el CB Tavernes Alpesa de la Liga Senior Femenino de 1ª Nacional ante un rival directo, el CB Petraher.