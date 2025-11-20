El Club Bàsquet Tavernes de la Valldigna 2025-2026 se presenta en sociedad
El acto se celebra este domingo 23 de noviembre en el Pavelló Carlos Pellicer
Pepe Juan
El Club Bàsquet Tavernes celebra este domingo la presentación oficial de todos sus equipos de la temporada 2025-2026. El acto tendrá lugar en el Pavelló Carlos Pellicer a partir de las 17.00 horas. Desfilarán todos los jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras.
La entidad vallera cuenta para este curso con 220 jugadores y jugadoras en 19 equipos. Del total, hay que destacar que el 47% son chicas y el 53% chicos. El club tiene 26 entrenadores y entrenadoras para dirigir a todos sus equipos en las distintas categorías.
Por primera vez en su historia, el CB Tavernes dispone de dos equipos femeninos senior, uno que milita en 1ª Nacional y otro en la categoría Preferente.
Desde el Club Baloncesto Tavernes se invita a madres, padres, familiares, amigos y simpatizantes a que acudan a la presentación.
La jornada se cerrará, a las 19.00 horas, con el partido entre el CB Tavernes Alpesa de la Liga Senior Femenino de 1ª Nacional ante un rival directo, el CB Petraher.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia
- Gandia avanza el plan para garantizar la mayor inversión de las últimas décadas