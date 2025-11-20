El Club Rem Grau Gandia sube al podio en la primera regata de la Liga SUMA

El Club Rem Grau Gandia destaca en la primera regata de la Liga SUMA Comunitat Valenciana celebrada en el Club Náutico Valencia el pasado domingo, un evento que reunió a numerosos clubes valencianos en una jornada marcada por la emoción, el alto nivel competitivo y unas condiciones ideales para el remo.

El Club Rem Grau Gandia acudió a la cita con dos embarcaciones: un equipo en categoría juvenil femenino y otro absoluto masculino, ambos demostrando un excelente estado de forma en este inicio de campaña.

Las juveniles del Grau Gandia cuajaron una espectacular actuación que les permitió subir al segundo escalón del podio. Las jóvenes remeras firmaron una manga muy sólida, manteniéndose en posiciones de cabeza desde los primeros metros y protagonizando un emocionante sprint final que consolidó su medalla de plata en esta primera prueba de la temporada. Este resultado confirma el crecimiento constante de la cantera del club, que vuelve a situarse entre los referentes autonómicos de la categoría.

El equipo absoluto de hombres logró una meritoria 6ª posición / Club Rem Grau Gandia

Por su parte, el equipo absoluto de hombres realizó una regata de enorme mérito en una de las categorías más exigentes de la competición. Con un gran trabajo de conjunto y un ritmo muy estable, el Rem Grau Gandia alcanzó una fantástica 6ª posición de un total de 11 participantes, demostrando que el bloque masculino sigue creciendo y compitiendo al máximo nivel.

La entidad gandiense celebra este inicio de liga con mucha satisfacción, destacando el compromiso, la progresión y el espíritu competitivo mostrados por ambas embarcaciones. Estos resultados fortalecen la motivación del club de cara a las próximas citas de la Liga SUMA.