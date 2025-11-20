Gandia se convierte en capital autonómica del ciclocross con el Gran Premi Derbós

La ciudad de Gandia será la sede de una nueva prueba puntuable de la Challenge de Ciclocross Comunitat Valenciana 2025-Memorial Pascual Momparler-Gran Premio Caixa Popular.

La convocatoria, con la denominación Gran Premi Derbós Ciutat de Gandia, es este sábado, 22 de noviembre, en un circuito habilitado para la ocasión en el parque Ausiàs March a partir de las 08:00 horas.

A las 08.45 horas arranca la primera carrera, que es la de féminas de todas las categorías; a continuación correrán los másters 30, 50 y 60; después los cadetes y júniors; a las 13 horas es la prueba de élites y sub23, y a las 14 horas será el turno de las escuelas de ciclismo con corredores y corredoras de las categorías principiantes, promesas, alevines e infantiles.

La rueda de prensa-presentación de la prueba de Gandia / Àlex Oltra

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, acompañado por Jordi Belenguer, organizador de la prueba; Josep Antoni Martínez; y Pere Coll, responsable de la empresa Derbós, han sido los encargados de ofrecer los detalles de la competición en una rueda de prensa celebrada en el consistorio gandiense.

Respecto al recorrido, Belenguer destaca que se encuentra perfectamente situado para una prueba de estas características. "Lo que hemos encontrado en Gandia es una situación que se da en pocas ciudades. Tenemos un entorno natural que prácticamente está en el centro de la ciudad, por lo que las facilidades para los participantes son máximas. Es un emplazamiento ideal para acoger pruebas de mayor categoría, incluso nacionales". De hecho, hace ya algunos años, Gandia fue la sede de los Campeonatos de España en esta misma localización.

Por su parte, Martínez ha mostrado su satisfacción por la celebración del evento, ya que desde hace más de un año se está trabajando en él, y ha agradecido al consistorio y a la concejalía de Deportes las facilidades que han ofrecido para que este Challenge sea una realidad.

Cabe destacar que la Challenge de Ciclocross Comunitat Valenciana 2025-Memorial Pascual Momparler-Gran Premio Caixa Popular arrancó el pasado mes de octubre con la prueba inaugural disputada en el municipio saforense de Potries.