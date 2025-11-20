II Gala de l'Esport de la Mancomunitat de la Safor Valldigna: Quan, on i com
Els i les esportistes dels pobles de la comarca són els protagonisme
Levante-EMV
La Gala de l'Esport de la Mancomunitat de la Safor va nàixer l'any passat per a quedar-se. La primera edició es va celebrar a Xeraco. La segona ja està enllestida.
La Casa de la Cultura de Daimús acollirà el divendres 28 de novembre a partir de les 20 hores l'edició d'enguany de la Gala. A la conclusió es servirà un vi d’honor i el format serà idèntic al de la primera edició.
Cada poble tria un/a candidat/a al premi de millor esportista de l’any. Es pot triar també un equip. Els nominats només hauran de complir la condició de residència o ser naturals del poble que els nomina. Estos nominats rebran el premi a l’escenari i este serà lliurat pel representant del poble que els ha elegit.
L’elecció del millor esportista es farà de forma totalment democràtica. Cada poble haurà de votar 5 candidats entre els 31 proposats, otorgant-se 5 al primer i així successivament fins a 1 punt per al cinqué. Les actes i les votacions de cada poble es poden consultar una vegada escrutats els resultats. L’esportista home que més punts sume rebrà el premi a millor esportista masculí i l’esportista dona que millor puntuació obtinga serà la millor esportista femenina.
Un jurat format pel periodista Salva Talens, el pilotari Waldo Vila i la jutge internacional de Gimnàstica, Gemma Terrades, s’encarregarà de triar els altres dos premis que s’atorguen a la Gala.
Un d'ells és el Premi a la Trajectòria d'alguna persona amb una dedicació especial a la promoció de l’esport en qualsevol dels seus àmbits. Es valora el temps de dedicació al llarg de tota una vida i els resultats aconseguits.
També està el Premi per al millor col·lectiu o empresa. Pot ser un club esportiu aficionat o una entitat privada per l’organització d’esdeveniments, o també una empresa que destaque per la seua col·laboració i patrocini en les competicions esportives.
La Gala de l'Esport de la Mancomunitat de Municipis de la Safor-Valldigna és una iniciativa que pretén posar en valor l'esport en clau comarcal i donar l'oportunitat a tots els pobles de la comarca a què homenatgen als seus millors esportistes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia
- Gandia avanza el plan para garantizar la mayor inversión de las últimas décadas