Maratón Roller Gandia: Prueba nacional con más de medio millar de patinadores y patinadoras

Gandia se prepara para acoger, este domingo 23 de noviembre, una nueva edición de la Maratón Roller Gandia, una de las pruebas más consolidadas del patinaje a nivel nacional y que este año volverá a reunir a varios cientos de participantes en el paseo Marítimo Neptuno, a la altura del Hotel Bayren, en la playa de Gandia. El evento comenzará a las 10:00 h y se espera que convierta la playa en un auténtico escenario deportivo durante toda la mañana.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro ha presentado la prueba junto al organizador, Marcos Estruch, destacando que la edición pasada quedó afectada por la DANA y que, en esta ocasión, confían en que el tiempo permita una experiencia completa.

El recorrido es uno de los puntos fuertes de la competición, totalmente integrado en el litoral. "Es un circuito inmejorable: todo el trazado discurre por la playa de Gandia, con unas vistas magníficas y una temperatura que esperamos que sea ideal", ha explicado el concejal.

La Maratón Roller Gandia mantiene su atractivo año tras año, y prueba de ello son las cifras: más de 500 participantes, a los que se suman familiares y acompañantes. El impacto tampoco pasa desapercibido.

El concejal de Deportes y el organizador / Àlex Oltra

La prueba incluye varias distancias: la Maratón de 42 km, las carreras de 24 km y 12 km, y una modalidad adaptada de 6 km para niños, con categorías que van desde benjamín hasta máster (+30, +40, +50 y +60).

Naveiro destaca que este tipo de eventos refuerzan el binomio deporte–turismo, cada vez más importante para la ciudad.

Por su parte, Marcos Estruch ha puesto en valor la trayectoria de la Maratón Roller Gandia dentro del calendario nacional. "Es una prueba que prácticamente se sitúa en el segundo lugar por número de inscritos a nivel estatal", ha afirmado.

Estruch subraya que la edición de este año será especialmente relevante por el número de participantes de otros países que residen en Gandia y la Safor, revelando un detalle curioso: "En tres ediciones consecutivas tenemos más participantes femeninas que masculinos: alrededor de un 52% de mujeres frente a un 48-49% de hombres".

El circuito principal, de 6 kilómetros, obligará a los maratonianos a completar 7 vueltas. Un formato que, según el organizador, beneficia al espectador: "Desde un mismo punto puedes ver a los patinadores pasar continuamente durante dos horas; es muy espectacular".

Estruch también ha querido reconocer el papel de los patrocinadores: "Es prácticamente imposible hacer una prueba de este nivel sin ellos. Agradecemos el apoyo de Moll Motor, Christenys, Chef Amadeo, RS Energía y Paco Martí y Ducesol".

La organización calcula que la entrega de trofeos tendrá lugar alrededor de las 13:30 h - 14:00 h, también en el paseo Marítimo. La invitación es abierta a toda la ciudadanía: "Animamos a la gente de Gandia a acercarse y disfrutar de la prueba. Es un espectáculo de verdad", ha concluido Estruch.