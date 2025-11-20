Nueva avería en el Cercanías Gandia-València: el fallo de un pantógrafo detiene un tren y causa retrasos

Una nueva avería de un tren de Cercanías en la línea C1 Gandia-València ha provocado retrasos en la circulación de un tren en la mañana de este jueves.

En concreto ha fallado uno de los pantógrafos, el elemento que engancha el vagón con la catenaria. Esto ha obligado a detener el tren con origen Gandia a la entrada de Sueca sobre las ocho de la mañana. Los pasajeros han notado el fallo en la energía eléctrica e incluso algunos aseguran haber "visto chispazos".

El pantógrafo que ha fallado. / Levante-EMV

Los técnicos se han personado en lugar y han trabajado para retirar el aparato. Renfe ya informa que la circulación está interrumpida entre Sueca y Sollana y que se van a producir detenciones y retrasos a lo largo del trayecto.

El incidente se suma al rosario de averías a los que ya Renfe tiene resignados a los viajeros en esta línea de Cercanías, una de las más utilizadas de la red. Y cuando hay cualquier problema este se agrava al existir una única vía entre Cullera y Gandia.