Nueva avería en el Cercanías Gandia-València: el fallo de un pantógrafo detiene un tren y causa retrasos
La circulación está interrumpida entre Sueca y Sollana y Renfe advierte que se van a producir demoras a lo largo del trayecto
Josep Camacho
Una nueva avería de un tren de Cercanías en la línea C1 Gandia-València ha provocado retrasos en la circulación de un tren en la mañana de este jueves.
En concreto ha fallado uno de los pantógrafos, el elemento que engancha el vagón con la catenaria. Esto ha obligado a detener el tren con origen Gandia a la entrada de Sueca sobre las ocho de la mañana. Los pasajeros han notado el fallo en la energía eléctrica e incluso algunos aseguran haber "visto chispazos".
Los técnicos se han personado en lugar y han trabajado para retirar el aparato. Renfe ya informa que la circulación está interrumpida entre Sueca y Sollana y que se van a producir detenciones y retrasos a lo largo del trayecto.
El incidente se suma al rosario de averías a los que ya Renfe tiene resignados a los viajeros en esta línea de Cercanías, una de las más utilizadas de la red. Y cuando hay cualquier problema este se agrava al existir una única vía entre Cullera y Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia
- Gandia avanza el plan para garantizar la mayor inversión de las últimas décadas