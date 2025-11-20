Partides de promoció i de professionals als trinquets de Bellreguard i Piles
La programació està confirmada de dijous a diumenge
Els trinquets de la Safor reprenen el pols després de la Copa Caixa Popular i confirmen la programació de partides per al cap de setmana.
Este dijous, 20 de novembre, es juguen al Trinquet Municipal de Bellreguard dos partides de promoció amb jugadors molt joves. A les 17 hores s'anuncia a Julen i Jairo contra Lluís i Carles i després a Andreu i Josema vs Gerard i Traver. Les entrades costen 5 euros.
Divendres, 21 de novembre, l'activitat està centrada al Trinquet Ciscar de Piles. Des de les 16.45 hores juguen Terrades II i Terrades I contra Artal i Ferrando i, a continuació, partida de professionals amb 100 euros de premi extra: Vicent i Brisca vs Montaner, Raúl i Momparler.
Dissabte també està confirmat el cartell, de nou, al Municipal de Bellreguard. A les cinc de la vesprada, la primera amb Sales i Rubén contra Gerard i Cucala. Després, Ximo i Ibiza vs Sergi Marc O. i Bataller.
Diumenge, 23, també al Trinquet de Bellreguard: Elies i Julio vs Diari II i J. Miguel. En la segona, Ian i Terrades vs Diari i Ferrando.
