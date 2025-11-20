Pintada en Simat contra la misa en sufragio de Franco y José Antonio

La polémica por la misa en sufragio de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera que este jueves se ha celebrado en la iglesia parroquial de Simat de la Valldigna no se apaga. Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, y también del fusilamiento del fundador de la Falange, que ocurrió un 20 de noviembre de 1936, un grupo juvenil ha dejado escrito un mensaje en forma de pintada en la fachada del templo simatero.

"Ahir com avui, mort al feixisme", reza la pintada, que ha sido firmada por el colectivo Assemblea de l'Organització Juvenil Socialista Safor-Marina Alta. La inscripción, probablemente realizada de madrugada, cuando nadie circula por esa zona, ha llamado la atención no solo de los feligreses y del sacerdote titular del templo de San Miguel Arcángel, sino también de muchos de los vecinos que a esta hora de la mañana pasaban frente a la iglesia.

La misa en sufragio de Franco y José Antonio ha sido encargada y pagada por un feligrés de la localidad que, desde hace años, recuerda con este mismo gesto el aniversario del 20N. El oficio se ha llevado a cabo a las 9 de este jueves con total normalidad. Aunque en años anteriores no se había generado polémica, en este 2025, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, sí que ha habido reacciones. Numerosas personas de Simat de la Valldigna, y de otras localidades, han lamentado que todavía haya quien intente ensalzar la figura del hombre que generó una guerra civil con cientos de miles de muertos y que, tras ganarla, asesinó a miles de españoles republicanos o simplemente desafectos al nuevo régimen fascista.

Ante esta misa, que también recuerda a otros difuntos de la localidad, la Iglesia señala que se limita a inscribir los sufragios que los feligreses solicitan y pagan, como estipulan las normas que dicta el Arzobispado de València. En todo caso, añaden que un sufragio en la misa no supone una acción de gracias, es decir, un homenaje o forma de ensalzar la figura del difunto, sino una petición para que se rece y de pida por sus almas.

Cualquier persona puede pedir una misa a cualquier difunto, independientemente del comportamiento que haya tenido en vida. Pese a eso, muchas personas han considerado que la misa supone un homenaje y una forma de rendir tributo público al dictador y al fundador de la Falange, por lo que han solicitado que se eviten estos actos que, en su opinión, podrían vulnerar la Ley de Memoria Democrática.