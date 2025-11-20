La Policía Local de Gandia imparte un taller a adolescentes para prevenir la violencia de género

El Ayuntamiento de Gandia, a través de la Concejalía de Protección, Seguridad y Convivencia, continúa impulsando el programa educativo ‘La Màscara de l'Amor’, dirigido a adolescentes de 14 a 16 años, con el objetivo de prevenir la violencia de género y fomentar relaciones afectivas saludables y respetuosas.

Desde su puesta en marcha en septiembre de 2023, el taller contó con la participación de un total de 824 jóvenes: 207 durante el curso 2023-2024 y 617 en el curso 2024-2025. Para el curso escolar 2025-2026se espera que aproximadamente 763 estudiantes de nueve centros educativos más se sumen a esta iniciativa.

El programa aborda cuestiones clave como los mitos del amor romántico, los comportamientos tóxicos en las relaciones y los recursos a los cuales acudir en caso de violencia, fomentando la reflexión y el debate al aula. La participación es mixta, lo cual permite analizarconductas de manera conjunta, favoreciendo un aprendizaje integral.

La concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, destacó la importancia del programa: “Este taller trabaja de manera directa y práctica en la detección de relaciones tóxicas y combate los mitos del amor romántico. Nuestro objetivo es que los adolescentes aprendan a identificar señales de alerta y construyan vínculos afectivos saludables y libras de control”.

Combina lectura, vídeos y dinámicas participativas impartidas por la Policía Local de Gandia. Los participantes trabajan con la novela "L'Infern de Marta" y con cuatro vídeos pedagógicos grabados en Gandia con la colaboración del Departamento de Igualdad. Todo el contenido cuenta con la supervisión del catedrático en Criminología Vicente Garrido, reforzando el rigor científico del programa.

El comisario principal de la Policía Local, José Martínez Espasa, destacó la efectividad del taller: “Después de aplicar encuestas previas y posteriores a su impartición, hemos comprobado que un 83,42% de los participantes afirma que el que han aprendido los ayudará a evitar relaciones con personas tóxicas. Esto confirma que nuestros adolescentes adquieren herramientas prácticas para prevenir situaciones de riesgo y conductas delictivas futuras”.

La regidora Morant finalizó su intervención asegurando que la prevención de la violencia de género "tiene que empezar en la adolescencia, cuando se establecen los primeros patrones emocionales que pueden marcar el futuro". “Continuaremos trabajando para incorporar este taller además centros educativos y seguir educando en igualdad y respeto”.