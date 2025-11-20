La Universitat de València y Tavernes de la Valldigna estrechan lazos

El Gobierno de Tavernes de la Valldigna ha llegado a un acuerdo con la Universitat de València (UV) para impulsar la "Universitat de Primavera". Una primera edición que se organizará después de meses de negociaciones entre las partes y que se celebrará en la ciudad en abril de 2026. La alcaldesa, Lara Romero, abordó este tema con el gerente de la Universitat de València, Juan Vicente Climent.

La iniciativa, según informaron fuentes municipales, nace para convertir a Tavernes "en un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, en que los ejes temáticos girarán en torno a la lengua, la historia y la cultura de la Valldigna, poniendo en valor el patrimonio y la identidad colectiva".

Lara Romero añadió que este acuerdo "es fruto de meses de trabajo y supone un beneficio para todas las partes implicadas, puesto que Tavernes y la comunidad educativa tendrán la oportunidad de disfrutar de un programa de primer nivel, con ponencias y actividades que pondrán en valor nuestra lengua, historia y cultura”. “Estamos muy ilusionados con esta colaboración y convencidos que será solo el principio de muchas iniciativas conjuntas”, añadió la alcaldesa.

Por su parte, Juan Vicente Climent explicó que “estos programas de universidades estacionales llegan a varios municipios de la provincia de València y cada año se organizan encuentros sobre temas específicos que son interesantes para el territorio; constan de conferencias, mesas redondas, exposiciones y otras actividades con varios días de duración”.

En los próximos meses se harán públicos todos los detalles sobre las ponencias, la fecha concreta y el programa completo de actividades, que contarán con la participación de profesorado universitario, investigadores y especialistas en la historia y la cultura de la Valldigna.