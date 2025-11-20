Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Valldigna Xtrem 2025 reunirá a 300 participantes con inicio y final en Tavernes

La marcha senderista no competitiva está programada este sábado 22 de noviembre

Un grupo de montañeros del CETV

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El Centre Excursionista Tavernes lo tiene todo a punto para una nueva edición de la Valldigna Xtrem, la marcha senderista no competitiva que se anuncia para este sábado, 22 de noviembre. La organización del CETV cuenta con el apoyo y respaldo del ayuntamiento de la localidad.

A las 7 horas desde la plaza Major arrancará esta prueba, que reunirá a unos 300 participantes, hombres y mujeres, para recorrer 38 kilómetros, en su mayoría de montaña, con un desnivel de 1.900 metros por los parajes de la Valldigna.

La convocatoria es a las 06.30 horas para el reparto de camisetas conmemorativas, que ya empezarán a distribuirse el viernes por la tarde en la sede del Centre Excursionista Tavernes.

Habrá diferentes controles que los participantes deberán confirmar para llevar un control de su paso, así como diferentes puntos de avituallamiento. Los marchadores deberán traer su almuerzo o comida y su vaso correspondiente para evitar ensuciar la montaña.

El Centre Excursionista tendrá más de cien voluntarios/as que estarán al cuidado y control de los participantes y dar respuesta a cualquier contingencia

