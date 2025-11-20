El VIII Circuit Safor Valldigna vuelve un mes después con la X Volta a Peu Beniflà

El VIII Circuit Safor Valldigna de Carreres Populars se reanuda con la X Volta a Peu Beniflà. La última prueba hasta la fecha fue el Gran Fons Ciutat d'Oliva el sábado, 25 de octubre.

El Ayuntamiento de Beniflá organiza este domingo 23 de noviembre de 2025 a las 09:30 h la décima edición de su Volta a Peu, la duodécima prueba puntuable del Circuit.

La carrera tendrá un recorrido semi-urbano sobre una distancia de 8.350 metros, aproximadamente. La salida y la meta estarán situadas en la calle Jardí, frente al Ayuntamiento. Estará vigilado y controlado por la Policía Local con la colaboración de Protección Civil y la organización.

Las inscripciones tienen un precio de 5 euros y se deberán hacer en la página web http://www.crono4sports.es con tarjeta de crédito. La inscripción hasta la categoría de cadetes será gratuita, pero hay que inscribir a todos los participantes a través de la web. El plazo se cerrará el día 22 de noviembre a las 14:00 h. El día de la prueba se admitirán inscripciones hasta 30 minutos antes del inicio de la carrera (09:00 h) al precio de 7 euros. Los inscritos el día de la prueba tendrán derecho a bolsa de corredor pero no a trofeo.

La entrega de los dorsales y chips tendrá lugar el día de la prueba, desde las 08:00 h y hasta las 09:00 h, en la zona de salida y llegada.