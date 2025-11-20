El VIII Circuit Safor Valldigna vuelve un mes después con la X Volta a Peu Beniflà
La última prueba se corrió el 25 de octubre en Oliva y este domingo 23 de noviembre se reanuda la competición de carreras populares
El VIII Circuit Safor Valldigna de Carreres Populars se reanuda con la X Volta a Peu Beniflà. La última prueba hasta la fecha fue el Gran Fons Ciutat d'Oliva el sábado, 25 de octubre.
El Ayuntamiento de Beniflá organiza este domingo 23 de noviembre de 2025 a las 09:30 h la décima edición de su Volta a Peu, la duodécima prueba puntuable del Circuit.
La carrera tendrá un recorrido semi-urbano sobre una distancia de 8.350 metros, aproximadamente. La salida y la meta estarán situadas en la calle Jardí, frente al Ayuntamiento. Estará vigilado y controlado por la Policía Local con la colaboración de Protección Civil y la organización.
Las inscripciones tienen un precio de 5 euros y se deberán hacer en la página web http://www.crono4sports.es con tarjeta de crédito. La inscripción hasta la categoría de cadetes será gratuita, pero hay que inscribir a todos los participantes a través de la web. El plazo se cerrará el día 22 de noviembre a las 14:00 h. El día de la prueba se admitirán inscripciones hasta 30 minutos antes del inicio de la carrera (09:00 h) al precio de 7 euros. Los inscritos el día de la prueba tendrán derecho a bolsa de corredor pero no a trofeo.
La entrega de los dorsales y chips tendrá lugar el día de la prueba, desde las 08:00 h y hasta las 09:00 h, en la zona de salida y llegada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia
- Gandia avanza el plan para garantizar la mayor inversión de las últimas décadas