Xeraco "descubre" cantidades de basura que se echan a la montaña

El Ayuntamiento de Xeraco ha tenido que proclamar lo obvio. "Echar basura en la naturaleza no es una opción". La llamada, o la advertencia, surge después de que operarios municipales que están ejecutando trabajos silvícolas de prevención de incendios en la zona de la Font de l'Ull se hayan encontrado con la sorpresa de grandes cantidades de residuos dejados seguramente durante mucho tiempo en esa zona.

La zona de la Font de l'Ull es donde se capta el agua que suministra al pueblo y, si bien es altamente improbable que el líquido se degrade por este hecho, la presencia de la basura revela la escasa conciencia ambiental, social y cívica de quienes han dejado los residuos. "Son restos que no sólo ensucian nuestro entorno, sino que perjudican gravemente a la fauna y la vegetación", ha indicado el ayuntamiento a través de sus redes sociales, quien añade que los autores de estos vertidos "no representan a la ciudadanía que cuida y respeta nuestro término".

No es sólo en Xeraco. Desde hace años muchos ayuntamientos de la Safor, así como colectivos sociales y ambientales, se ven obligados a montar o a organizar campañas de limpieza en los lugares más insospechados, donde se acumulan basuras lanzadas por incívicos. El mapa de estos pequeños vertederos está tupido de puntos negros, y los incívicos no respectan ni el monte protegido, ni lugares de recreo ni los cauces de ríos y barrancos que, ante una crecida, pueden arrastrar las basuras hasta el mar.