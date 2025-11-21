Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia, l'Associació Centre Musical Beniopa celebra un concierto extraordinario, donde se podrán escuchar obras sobre la vida de personajes históricos de relevancia como son Nostradamus, Carmesina y Leonardo Da Vinci, a través dela música. Contará con las actuaciones de la Banda de la Asociación Centre Musical Beniopa y la Agrupación Musical Santa Cecília, de Ador. Las actuaciones son este sábado, 22 de noviembre, en el Teatre Serrano, a partir de las 19 horas.

También en Gandia e igualmente sobre el escenario del Teatre Serrano, se representa "El mejor tributo a Taylor Swit: Taylormania", un espectáculo galardonado que rinde homenaje a la carrera de Taylor Swift, interpretado por la talentosa cantante y actriz británica Katy Ellis. Lo interpreta la compañía: Planeta Fama Producciones bajo la dirección de Álvaro Mouriz. Organiza: Departamento de Cultura, Feria y Fiestas. Será el domingo, 23 de noviembre, a las 19 horas, con entradas a la venta a 15, 20 y 25 euros.

En Oliva, la agenda está marcada por dos actos. Este viernes, 21 de noviembre, se celebra el acto de entrega a Enric Sòria de la XXIV Distinció Honorífica de l’Associació Cultural Centelles i Riusech. Está previsto a las 20 horas en el Centre Polivalent. El evento incluye un concierto del Orfeó Josep Climent, de l’Associació Artístico Musical d’Oliva.

Por otro lado, en Oliva este sábado, 22 de noviembre, se puede ver el monólogo de humor "Disfrutopia", protagonizado por @Jajajers y con la organización de la Filà Mosqueters. Es a las 18.30 horas con entradas a la venta de manera anticipada.

El Ajuntament de Bellreguard ha programado para este viernes, 21 de noviembre, la inauguración de "Red Flags", una exposición necesaria sobre la violencia de género, creada por Paula Escrivà. Será a las 19:30 horas en la Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Bellreguard. Una buena ocasión para compartir reflexión, arte y conciencia.

La localidad de Beniarjó celebra la fiesta de Santa Cecilia con un concierto este sábado 22 de noviembre, por parte de la Agrupación Artístico-Musical Ausiàs March. La jornada arrancará a las 18:30 horas con la tradicional recogida de los nuevos músicos de la banda joven y la banda adulta. A las 19:30 horas está anunciado el concierto de ambas formaciones en el Auditori del Ayuntamiento de Beniarjó.

La banda de Beniarjó / Banda Beniarjó

El Ajuntament de Benifairó de la Valldigna celebra este sábado, 22 de noviembre, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. La programación incluye a las 12.00 horas la lectura del manifiesto en la plaza de l’Ajuntament, seguida de un taller del mural "Efecte Papallona", una actividad participativa para crear el mural de mariposas del 25N. A las 13.00 horas globotada y una "Fireta Gastronòmica amb els Festers" con venta de comidas caseras, cuya recaudación irá destinada a las fiestas patronales.

En el Real de Gandia este domingo, 23 de noviembre, está previsto el concierto extraordinario en honor a Santa Cecilia interpretado por la Unió Musical de la localidad. Será a las 12 horas en el Auditori de la Casa de la Cultura "Alcalde José Blay Espí".

En el marco del 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), la Casa de la Cultura de la Font d'en Carròs acoge la expo-conferencia "“La poma d’Eva. Fadrines valencianes", una propuesta que combina imagen, reflexión y divulgación para poner en valor el papel de las mujeres valencianas y visibilizar las desigualdades. Una exposición fotográfica acompañada de una charla que analiza cómo, en tiempos pasados, la vida de las mujeres estaba marcada por un futuro prefijado: casarse y tener hijos. Las solteras rompieron esta norma social, convirtiéndose en las "Evas" que no quisieron comer de la manzana y simbolizando así un acto de resistencia y libertad. La inauguración es este viernes, 21 de noviembre, a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Actividad organizada por la Regidoria d'Igualtat de la Font con el apoyo de la Diputació de València (SARC) y el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Cartel de promoción del espectáculo teatral que se representa en Miramar / Levante-EMV

Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Miramar continúan ofreciendo propuestas para todos los públicos dentro de la programación de otoño. Este fin de semana, el Auditori acogerá el espectáculo musical "Mary Poppins en el tejado", una obra para toda la familia que combina música, humor y emoción. Se trata de un "picnic musical", escrito por el actor y cantante Juanjo Fornàs, con la participación de Maria Teresa Nastasi, donde los personajes Bert y Mary Poppins ayudan a sus amigos a través de la música y las canciones, desde los tejados del viejo Londres. Una adaptación de este clásico infantil para divertirse. Es este sábado, 22 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Auditori Municipal.

El municipio de Piles acogerá este sábado, 22 de noviembre a las 19 horas, el concierto de Alenza Trío, un grupo formado por Estíbaliz Ruiz (mezzosoprano), Laura Gómez (violonchelo) y Renata Casero (piano), que hará disfrutar al público con su música en directo llena de pura emoción. La actuación, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, contará con la colaboración especial de María Belda, bailarina de danza española. Esta actuación forma parte de la programación organizada por el Ayuntamiento de Piles con motivo de la celebración de Santa Cecilia y es una de las actuaciones que forman parte del Circuit Valencià de Cultura, al cual se ha adherido por primera vez el municipio.

En Simat de la Valldigna hay una "Ruta Literaria" con Lourdes Boïgues para vivir los escenarios del libro «Era foraster, i em vau acollir». Este acto está programado a las 10.30 horas de este sábado, 22 de noviembre. Los y las participantes podrán disfrutar de un paseo lleno de historias, emociones y literatura, guiado por la propia autora. Servirá para descubrir los rincones que inspiraron la novela con la magia de las palabras y del pueblo.