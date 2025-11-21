El CA Safor Teika aspira al podio en el Nacional de Cross con sus chicas cadetes y júniors

Este domingo 23 de noviembre, el Centro Arqueológico Experimental de Atapuerca será testigo de la celebración del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. Atapuerca vivirá una gran jornada de campo a través con el #CrossXClubes, el campeonato con mayor participación de todos los organizados por la RFEA a lo largo de la temporada. La inscripción alcanza los 2.430 atletas, que representan a 464 equipos de 194 clubes españoles de las categorías mencionadas anteriormente.

El Safor Teika estará representado por siete equipos en el Campeonato de España de Cross de Clubes. Las condiciones meteorológicas apuntan a mucho frío, incluso nieve, para la jornada deportiva.

Por la entidad gandiense corren los dos absolutos (femenino y masculino), los dos cadetes (masculino y femenino), los dos juveniles (masculino y femenino), y el junior masculino, todos ellos clasificados en el último campeonato autonómico disputado en Castelló.

Como integrantes del equipo absoluto masculino corren Carlos Muñoz, Marc Reina, Pablo Reina, Javier Polo y Martín Aizpurúa, mientras que en el absoluto femenino estarán Stella Ortín, Andrea Abad, Carla Breco y Soraya Camarena.

El sub20 (júnior) lo formarán Dídac Marzá, Aitor Gumbao, Manel Boluda, Vicent Signes (Xàtiva) y Juan Carlos Valladolid.

En el equipo sub18 (juvenil) femenino compiten Marina Altur, Lluna Villar, Meriel Luján, Mar Solanes, Daniela García y Laia Donet.

En el sub18 (juvenil) de chicos los protagonistas son Álex Sangil, Carles Badenes (Xàtiva), Marcos García, Santiago Torrego, Andreu Sangros y Alejandro Silvente.

Las sub16 (cadetes) en el Nacional serán Érika Llorca, Adriana Solanes, Paula Cabanilles, Àngels Ferrando y Zoe White (Corriol Oliva)

Por último, los cadetes "groguets" son David Expósito (Club de Córrer El Garbí), Joan Francesc Marín, Pau Blasco, Joan Alemany, Àngel Alemany y Marcos Sangil.

Encabezan la expedición como entrenadores Pau Roig, Vicent Torres y el director deportivo del club, David Melo.

Melo destaca que "ya es es todo un éxito para el club llevar a siete equipos a un Campeonato de España de Cross en una de nuestras mayores participaciones en la historia", al tiempo que recuerda que el año pasado las chicas cadetes fueron campeonas de España y este año "vamos con muchas expectativas con los equipos juvenil femenino y cadete femenino", que aspiran al podio.