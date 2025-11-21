La cautela se impone en un Proinbeni que juega ante un serio aspirante al ascenso
El primer equipo de UpB Gandia visita Ibiza para medirse al Class Basquet Sant Antoni
Alejandro Mesa, entrenador de Proinbeni UpB Gandia, opta por la moderación en su discurso previo a la visita de su equipo a Ibiza para medirse al Class Basquet Sant Antoni. El técnico gandiense destaca que "nos enfrentamos a un rival que ha perdido los dos últimos partidos de Liga y el de la Copa de España esta semana, pero es un equipo hecho por y para ascender que cuando haga click, es decir, cuando ponga la directa será muy difícil de parar".
En este sentido, Mesa recuerda que en la pasada temporada encadenó cinco derrotas seguidas y después sumó 15 victorias consecutivas, además de que "en las dos últimas campañas se ha quedado sin ascenso prácticamente en la última posesión".
Por todo lo expuesto, Mesa aboga por la cautela: "nosotros estamos bien, pero ellos tienen un equipazo y vienen de acumular tres tropiezos, que les hace más peligrosos todavía". El balance de los ibicencos es de 4 triunfos y 3 derrotas.
Explica el "coach" de Proinbeni que "Sant Antoni ha cambiado a la mayoría de jugadores en relación con el curso anterior, pero es igual o más potente, con jugadores de superior categoría. Tiene una plantilla muy completa".
Será "complicado meterle mano, pero vamos a intentar imponer nuestro estilo, jugar alegres, a un ritmo alto porque eso les puede venir mal. Tenemos que aplicarnos en defensa porque de lo contrario un equipo tan potente como Sant Antoni no puede castigar mucho", apunta Alejandro Mesa.
En Proinbeni UpB Gandia, líder de la Liga en el grupo Este de Segunda FEB con 6 victorias y 1 derrota, es baja por lesión el pívot Juanjo Santana. La expedición gandiense viaja en avión este sábado, descansará en un hotel las horas previas al partido programado a las 19.30 horas y pernoctará en el mismo lugar tras el encuentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva avería en el Cercanías para unos viajeros ya casi resignados
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia