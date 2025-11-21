Conferència inaugural del curs al Campus de Gandia
El passat dimecres dia 12 de novembre es va celebrar en el paranimf del Campus de Gandia l’acte solemne de la conferencia inaugural del curs acadèmic 2025-26.
Seien en llocs destacats el Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Valencia, José E. Capilla; l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; el director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia, Vicenç Almenar; la secretaria autonòmica d’Universitats, Esther Gomez; el conferenciant, Manu San Felix; la secretaria acadèmica del Campus de Gandia, Nadia Alonso; el secretari primer de la Mesa de les Corts Valencianes, l’Espectable Victor Soler; la diputada de les Corts valencianes Romina del Rey, i els representants municipals: la tinenta d’alcaldia Liduvina Gil; la regidora delegada d’Universitats, Elena Moncho i la d’Educació, Esther Sapena; les regidores Rosabel Borrull i Silvia Riera, i el portaveu municipal de VOX, Manuel Millet. Els acompanyaven també el president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i alcalde de Ròtova, Jordi Puig, amb el vicepresident de l’entitat i alcalde de l’Alqueria de la Comtessa, Voro Femenia; l’abat de la Col·legiata de Gandia, Ángel Saneugenio, acompanyat pel nou canonge de la Seu, Fernando Cremades; el president de la Federació d’Empresaris de la Safor (FAES), Juan Pablo Tur; el president de la Societat de Foment AIC de Gandia, Joaquin Barber, i el vicepresident de la Àrea de Cultura de l’entitat, Pasqual Molina.
Hi estaven també presents el vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, Juan Carlos Cano; el vicerector de Convivència i Benestar Santiago Guillem; la síndicadegreugesuniversitària, Ana Belén Anquela, i els membres de l’equip de direcció del Campus de Gandia, amb el subdirector José Marin-Roig al capdavant, a més a més dela comunitat universitària.
L’acte començà amb tot el públic, que omplia la platea del paranimf i la llotja lateral, alçat respectuosament, mentre en l’espai del recinte curullaven les veus i la música del “Veni creator spiritus”. Desprès, des del faristol, Laura Sanchez, exalumna i hui treballant en el departament de comunicació del Campus, fou l’excel·lent presentadora conductora de tot l’acte.
Demanà la presència de Nadia Alonso, secretaria acadèmica del Campus, perquè llegira la memòria del curs 2024-2025. La professora Alonso feu una detallada explicació de totes les activitats desenvolupades en el curs anterior, el del 2024-2025: estudiantat, professorat i personal tècnic de gestió, administració i serveis.
En aquell curs es matricularen 1.772 estudiants, finalitzaren els estudis 197 alumnes de grau i 53 de màster. Hi hagué 150 professors adscrits, dels quals el 71 per cent eren doctors. L’oferta acadèmica va incloure 11 titulacions oficials: 5 graus i 6 màsters i el bon funcionament del campus ha estat possible gràcies a la dedicació del personal tècnic de gestió, administració i serveis, perquè un equip format per 47 professionals va garantir el correcte desenvolupament de les activitats acadèmiques i administratives, cobrint la biblioteca i àrees com la recerca, la normalització lingüística, la internacionalització, el manteniment i la informàtica.
Va fer la conferencia inaugural el biòleg i documentalista, Manu San Felix, qui , davall del títol “De Formentera a National Geographic”, feu una repassada a la seua vida professional subaquàtica i mostrà les fotografies, de gran qualitat, que ell havia fet en el fons del mar. Destacà com la posidònia que fa uns anys arrelava per tot arreu i assortia d’oxigen la natura hui estava en perill d’extinció, la qual cosa l’ha dut a organitzar programes de replantació en el fons marí. També ressaltà el perill que hui viu la humanitat respecte a la reserva d’aigua a nivell global. San Felix és fundador de l’Associació Vellmari i creador de l’Aplicació Posidònia Maps i lidera la iniciativa Reserva 30 del Mediterrani, l’objectiu de la qual es protegir el 30 per cent d’este mar abans de 2030.
El nou director del Campus de Gandia de la UPV, Vicenç Almenar, feia el seu primer discurs en l’acte de la conferencia inaugural i deia: “Fem Campusera ellema dela nostra candidaturaa lespassades eleccions. Perquèper damuntdels ediﬁcisi instal·lacions concretesestàel factor humà, elCampus somels quel’habitem, elsque eltreballem, elsque el vivim,i ferCampus ésaconseguir quesigauna comunitat viva, que tinga identitat, sentit de pertinença i objectius compartits i amb l’aportaciói compromís de totesi tots podem arribarmés lluny. [...] Talenti coneixement són lesmatèriesprimeres ambles qualstreballemen la Universitat,és elque ensdona sentit”.
Almenar parlà de nous plans d’estudis: “Enguany hem començat el Grau en Ciències i Tecnologies del Mar, combinat amb el Grau de Ciències Ambientals; El proper curs està previst que comence el Grau d’Empresa i Tecnologia Digital, es tracta d’una evolució del grau clàssic en Administració i Direcció d’Empresa, on s’inclouen coneixements de gestió de la tecnologia i gestió de les dades per millorar l’administració i direcció empresarial; el proper setembre començarà a implantar-se el nou pla d’estudis del Grau en Enginyeria de Telecomunicació en So i Imatge, una actualització que permetrà incloure assignatures sobre àrees tan actuals com la intel·ligència artificial o la ciberseguretat; estem treballant amb l’equip rectoral per incorporar un nou grau, també en l’àmbit de les Ciències Socials, per a setembre del 2027 i, finalment, pensant en un termini un poc més llarg, ens plantegem que el Campus oferisca formació en l’ús de tecnologia en l’àmbit de la salut i de l’esport”.
“El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València té una missió clara al seu àmbit territorial. Va néixer en una ciutat que volia tornar a ser universitària, de la mà de tota la societat que tenia clar, que per a millorar les oportunitats a aquest territori, calia tindre un centre universitari, per captar i formar talent i acumular coneixement que retorne a la societat, tenint com a missióvertebrarelterritorideles comarquescentrals.Per tant,té sentit quediguem:FemCampus,FemGandia,FemComarca,FemTerritori”.
“Podeu comptar amb nosaltres per organitzar totes les activitats que penseu poden enfortir el nostre Territori. I per ajudar-nos a desenvolupar aquest objectiu, volem posar en marxa el més prompte possible el Consell Consultiu del Campus, format per administracions, empresariat i societat civil. Serà un fòrum on posar en comú idees, i plantejar accions que beneficien el nostre entorn. [...] El que sí volem és anar millorant les infraestructures que tenim per fer de la vida al campus una experiència més agradable i enriquidora. Un exemple és la construcció, recentment iniciada, del pavelló Gandia Arena, fruit de la col·laboració de la Universitat Politècnica de València amb l’Ajuntament de Gandia, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, i que ens permetrà millorar la nostra oferta esportiva al Campus”.
A continuació fou el moment d’Esther Gomez, la secretaria autonòmica d’universitats, qui digué des del faristol: “ Este Campus s’ha convertit en un centre destacat d’innovació i també de formació amb una oferta molt amplia i variada de graus i de màsters i esta diversitat de titulacions reflecteix eixe caràcter multidisciplinari del Campus amb el qual naix i se està projectant combinant ciències, enginyeria, i també ciències socials. [...] El Campus té una forta dimensió internacional un gran programa de mobilitat que permet els nostres estudiants formar-se no sols en les universitats espanyoles i en més de cent universitat estrangeres. [...] Respecte a la investigació i projectes rellevants el Campus demostra, dia a dia, el seu compromís amb el desenvolupament local, però també global, i col·labora estretament, em consta, amb les empreses, Instituciones i associacions de la comarca. El campus de Gandia és un pol de transferència del coneixement al sector econòmic i industrial de la Safor i de tota la Comunitat Valenciana”.
Ací, en nom de la Generalitat, reafirme el compromís amb la qualitat, l’equitat i la innovació del sistema universitari públic valencià. Creiem que la nostra universitat és alguna cosa més que docència, és un motor econòmic, és una fabrica d’innovació i sobretot és una palanca per a l’igualat i per al progrés de la societat”. [...] Recordà l’existència de les beques pels estudiants i n’anuncià de noves perquè “cap estudiant deixara de ser-ho per motius econòmics”. I acabà dient: “Anime els estudiants, els docents i el personal a mantenir viva eixa curiositat científica, eixe compromís social que hui s’ha posat ací de manifest i a col·laborar estretament entre les institucions publiques, les privades i les universitats i abordar junts tots els desafiaments als quals ens enfrontem, amb creativitat, responsabilitat i sobretot amb molta il·lusió”.
L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en el seu torn de paraula digué: “És un orgull poder estar present un any més en l’acte inaugural del curs acadèmic d’este campus universitari. Un acte per reivindicar el gran paper de la Universitat Politècnica de València com a motor de coneixement, talent i riquesa. I una universitat que fa més de trenta anys va recuperar la capitalitat universitària de Gandia, permetent la formació de milers de persones”.
“Hui, reiterem el compromís del consistori gandià amb este campus, fent valdre projectes que estem fent realitat com ara el Centre d’Investigació en Tecnologia per a les Ciències del Mar. Un projecte, impulsat per la ministra gandiana Diana Morant i pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que estem segurs que reforçarà les sinergies i que aprofitarà tota la trajectòria d’èxit de la Unitat Mixta en Tecnologia per a Estudis Marins de la Universitat Politècnica de València, exemplar a Espanya, amb quinze anys de recorregut a la nostra ciutat i embrió d’este nou centre d’investigació. El Centre d’Investigació en Tecnologia per a les Ciències del Mar situarà Gandia a l’epicentre de la investigació sobre el medi marí al nostre país, enfortint la ciutat com a referent en coneixement i innovació”.
L’alcalde Prieto parlà del començament de les obres del Pavelló Gandia Arena, un espai multiusos que dinamitzarà el Grau i potenciarà les activitats esportives. Digué que es tractava “d’un projecte singular, llargament treballat, i per al qual hem comptat amb la implicació personal del rector, i també la cooperació institucional entre la Universitat Politècnica i l’Ajuntament, que ha resultat decisiva perquè siga una realitat. Es tracta d’un projecte emblema fruit de la cooperació entre administracions distintes, unides per Gandia, esperit d’ambició de ciutat, amb els peus en terra, desig i anhel d’ampliació del nostre Campus universitari, les sinèrgies del qual seran decisives per a esta nova infraestructura al servei de la Universitat”.
Prieto deia: “La universitat, la ciència i el coneixement conflueixen en un camí comú per a configurar una ciutat socialment avançada on la tolerància i la pluralitat han d’unir persones lliures. Davant el renaixement d’antigues ombres, ara més que mai tenim la necessitat i l’obligació de reivindicar el valor de la ciència com a pilar imprescindible per a la comprensió de la nostra existència i l’avanç de la humanitat”.
José Manuel Prieto acabà dient: “Davant els reptes, hui reivindiquem la Gandia que som capaços de ser i de fer, la que aprofita tot el seu talent, la que incorpora totes les seues realitats. La Gandia universitària que feu cada dia, i la vostra contribució exemplar a la ciutat, i decisiva per al nostre avanç i prosperitat. La Gandia que està a l’altura de l’esforç de les nostres empreses, treballadors, estudiants i investigadors.
Els gandians volem contribuir al món sent una ciutat que recupera, reté i atrau talent. Fent de Gandia un espai d’estabilitat, d’honradesa i de prosperitat sobre la base de la llavor d’il·lusió que es va plantar ací, fa més de tres dècades.
Estem decidits a caminar, junts, cap a l’esperança d’un futur millor des de la millor educació. Una ciutat educada i educadora, universitària, és una ciutat més forta i millor preparada”.
El parlament final el feu el Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Valencia, José E. Capilla: “Estem en converses amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a desenvolupar una major col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques. L’objectiu és desenvolupar eixe centre mixt d’investigació entre l’UPV i el Consell, el qual, de segur, serà un referent”.
“Cal continuar actualitzant i renovant l’oferta del Campus i estem estudiant les diverses possibilitat. El model universitari convencional, que tants bons resultats ha donat durant dècades ja no val i no sols per la irrupció de la Intel·ligència Artificial. Necessitem la formació integral dels nostres estudiants, en la qual cosa la Universitat Politècnica de València té un lloc excepcional en l’àmbit universitari espanyol”.
El rector Capilla parlà de les amenaces sobre l’àmbit universitari i recordà l’informe de la UNESCO que diu que la confiança en l’ensenyament superior, com a vehicle d’ascens social i com la millor alternativa per a la formació de futurs professionals, esta decaient en el món, encara que la UPV va per un camí encertat que ens permetrà superar eixa amenaça amb èxit i cal perseverar en eixe camí, ja que, va dir, “som una universitat molt atractiva, ho diu el nombre de matriculacions, les preferències dels alumnes que es matriculen en la nostra universitat i els números que assenyalen la nostra implicació en la formació de tota la vida. [...] Som líders a Espanya i estem en els llocs mes alts en el mon en els aspectes que tenen a veure amb l’excel·lència científica, amb la transferència educativa, amb la nostra responsabilitat social i amb la nostra aposta amb la sostenibilitat. [...] Som la universitat número u a Espanya en número de càtedres i aules d’empresa, la xifra és de 110”.
El rector Capilla parlà de la recent creació, a la Xina, d’un Campus de la Universitat Politècnica de Valencia, a la ciutat de Hangzhou, coneguda com la Silicon Valley Xina, seu de grans corporacions empresarials i un dels principals centres d’innovació tecnològica a la Xina, hui la segon potencia econòmica de món. Este nou campus suposarà una oportunitat per a tota la comunitat universitària valenciana així com per a tota la Comunitat Valenciana. Molts dels nostres estudiants podran entrar en contacte amb eixes empreses capdavanteres de repercussió internacional.
Donà les gràcies a la secretaria autonòmica per l’ajuda rebuda en aconseguir un finançament que aportarà al món universitari estabilitat en els proper anys. I donà l’enhorabona a l’alcalde, amb el desig de continuar treballant junts després de 30 anys de fer-ho vertebrant el territori i digué què quan, aleshores, Gandia donà el pas endavant, la Universitat considerà, immediatament, que calia retornar el caràcter universitari a esta ciutat històricament universitària”.
Començarem amb les ciències del mar i Capilla acabà: “La UPV seguirà treballant per a comprendre i curar eixe Mare Nostrum, font de vida, de civilització, de ciència, i de progrés amb el rigor que exigeix la investigació i amb el compromís que inspira l’amor per tot allò que ens uneix”.
L’acte acabà amb tot el públic dret cantant el “Gaudeamus igitur”.
.
