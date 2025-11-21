El Consell renueva por fin el emisario que ensucia las playas de Gandia

Hace muchos años que se pudo constatar el elevado grado de deterioro que sufre el emisario submarino que canaliza el agua tratada en la depuradora de Gandia para verterla a entre dos y tres kilómetros mar adentro, evitando así que las impurezas y contaminantes que arrastra afecte a las playas, especialmente las de Marenys de Rafalcaid y Daimús, las más próximas al punto de vertido.

Tanto es así que hace seis años el concejal de Servicios Urbanos de Gandia, Miguel Ángel Picornell, solicitó a la Generalitat, titular de esa infraestructura, que acometiera obras de mejora. Así se hizo poco después, si bien los técnicos señalaron que era necesario actuar en más tramos de la tubería submarina tras constatar que tiene varios puntos por donde se escapa el caudal de agua residual.

El momento de llevar a cabo ese proyecto es ahora. La vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), ha anunciado la licitación, por 1.647.618 euros, de la redacción de los proyectos de construcción destinados a renovar varios emisarios submarinos de la red de depuración de la Comunitat Valenciana, entre ellos el de Gandia. El objetivo, señala la Generalitat, es «asegurar su integridad y correcto funcionamiento», de lo que se desprende que ese proyecto permitirá que el agua tratada se vierta al mar donde debe, que es el punto final del emisario.

«Esta actuación se enmarca en el plan de obras de este año de la Epsar para dotar a los municipios de infraestructuras adecuadas de saneamiento y depuración, así como para reformar o ampliar las instalaciones ya existentes», indica la Generalitat.

Buzos y expertos que han podido sumergirse y recorrer el emisario han verificado varias fugas de agua a lo largo de la tubería, y eso acaba afectando a la calidad del agua en el entorno marino, alterando el ecosistema y la biodiversidad, si bien el tratamiento previo recibido en la depuradora evita que acabe obligando a cerrar las playas.

El proyecto anunciado por la Generalitat contempla soluciones de dimensionamiento, trazado, materiales y equipos, incluyendo instalaciones de bombeo y otros elementos, «siempre conforme a los requisitos legales y a criterios de solidez, funcionalidad y protección medioambiental».

Junto al emisario submarino de Gandia se van a renovar los de Vinaròs, Orpesa, Cullera, Dénia y Xàbia-Arenal. Solo la redacción de los proyectos alcanza esos 1.647.618 euros, una cifra que tendrá que ser mucho mayor cuando se licite la ejecución de los trabajos necesarios.

Al margen de esta actuación, en la depuradora de Gandia, que trata las aguas residuales de 17 municipios de la Safor, sigue a la espera del proyecto para aplicar el tratamiento terciario que permitiría reaprovechar el caudal resultante y, en su caso, verterlo al mar sin alterar la calidad del agua.