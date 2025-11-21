El cuadro gandiense descubierto en Madrid que fascina en Castelló

El Museu de Belles Arts de Castelló de la Plana, perteneciente al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, exhibe desde este jueves un relevante pedazo de la historia de Gandia. En ese lugar se acaba de abrir una exposición pictórica dedicada a Paolo de San Leocadio, a quien se considera uno de los precursores del Renacimiento en España, con una obra que se pintó en Gandia, encargada por un personaje histórico gandiense y que, según todos los indicios, estuvo en esta ciudad durante años.

La obra en cuestión se titula "Lamentación de Cristo Muerto", fue pintada entre los años 1507 y 1508 y procede de la Galería Caylus de Madrid. El profesor Ximo Company, experto en la producción del artista italiano que pasó una buena parte de su vida en Gandia, ha certificado que el cuadro efectivamente es inédito, es fruto del trabajo de Paolo de San Leocadio y que su calidad es "exquisita". La pieza descubierta supone "un premio que se lleva Castellón y la Comunitat Valenciana" y ha remarcado que, además de ser inédita, "es de una calidad estética y lumínica exquisita".

El cuadro, ante los dos comisarios de la exposición. / Erik Pradas

Company, que se ha encargado de comisionar esta exposición en el Museu de Belles Arts de Castelló, junto a Isidro Puig, ha señalado que "la espléndida 'Lamentación de Cristo Muerto' de la Galería Caylus que se presenta en esta muestra fue un encargo de la duquesa María Enríquez, nuera del fuera después el Papa Borja y abuela de Francisco de Borja. Añade Ximo Company que Paolo de San Leocadio contó con una insospechada protección por parte de la poderosa duquesa gandiense, quien le pidió esta obra "para acompañar sus oraciones". Además, en Castelló la pieza se exhibe junto a un estudio que aplica tecnología de infrarrojos que revelan el dibujo original, oculto bajo capas de pintura, durante más de 500 años. El óleo de la 'Lamentación sobre Cristo muerto' se sitúa en su larga y significativa estancia en Gandia, entre 1501 y 1510. "Allí Paolo de San Leocadio configura los rasgos formales más característicos de su tercera y última etapa pictórica en la Comunitat Valenciana, los más perfectos y elaborados, la síntesis de todo cuanto ha aprendido, aportando su sello de madurez", han explicado los dos comisarios de la muestra.

Además de contratar a San Leocadio, María Enríquez llevó a cabo muchas otras actuaciones en la ciudad de enorme relevancia histórica. Entre ellas, fue la persona que impulsó la ampliación de la Colegiata, ensanchando la nave principal prácticamente al doble de la que existía desde los tiempos de los duques reales. Ese trabajo incluyó la magnífica fachada de los Apóstoles, recayente a la plaza del mismo nombre.

Respecto a la exposición en Castelló, la selección de obras que se podrá visitar hasta marzo de 2026, muestra otros 14 trabajos del artista italiano, que suponen casi la mitad de la producción conocida que se conserva del autor que también pintó los conocidos "ángeles músicos" de la Catedral de València.

La exposición ha sido presentada este jueves por el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, acompañado por el diputado de Cultura, Álex Clausell, y por los comisarios de la muestra.

Nicolás Bugeda ha recordado que el descubrimiento en 2004 de las pinturas murales de la bóveda del altar mayor de la Catedral de València, los ángeles músicos, fue un hito sin precedentes que cambió la historia del arte como la conocíamos hasta el momento.

Un detalle del cuadro que encargó la duquesa María Enríquez a Paolo de San Leocadio. / Erik Pradas

La exposición reúne por primera vez un conjunto de obras de Paolo da San Leocadio que permiten comprenderlo en su totalidad, procedentes del Museo del Prado, del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), del Museu de la Catedral de Barcelona, del Museo de Bellas Artes de València, así como de la Iglesia Arciprestal de San Jaime de Vila-Real, de la Iglesia de San Esteban de València o de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Enguera, además de otras colecciones particulares.

Su obra ocupa un lugar fundamental en la historia de la pintura valenciana y española. Su llegada a València, en 1472, marcaría un antes y un después en la pintura española, hasta entonces dominada por el gusto hispanoflamenco.

"Estudios recientes lo han situado como uno de los pintores más audaces del Renacimiento europeo", ha señalado Company, que ha añadido que San Leocadio "introdujo una pintura brillante y precisa, de contornos definidos, reflejos metálicos y un cromatismo festivo que contrastaba con el clasicismo más solemne y teórico de Florencia, dando lugar a un lenguaje fresco y personal".

La selección que se presenta en la muestra permite situar los grandes momentos de su trayectoria deteniéndose en sus grandes obras en Castellón de la Plana, Vila-Real y Gandía. Hoy se sabe que Paolo de San Leocadio residió la mitad de su vida en la Comunitat Valenciana donde se conserva la mayor parte de su producción.

Reproducción del taller de Paolo de San Leocadio

La secuencia comienza con la reproducción digital a gran escala de sus ángeles músicos vistos de cerca y con todo detalle, obra de Andreu Signes y Marta Negre. Estas obras supusieron una auténtica revolución pictórica, tanto por su originalidad como por su calidad narrativa y plástica.

Además de la 'Lamentación', la exposición exhibe otras piezas poco conocidas como las dos 'oraciones en el huerto', una procedente del Museo del Prado, que no estaba expuesta y otra de una colección particular que hace más de 40 años que no se exhibía.

Junto a estas 15 joyas del Renacimiento la exposición ha querido dedicar una especial atención a la comprensión de la pintura leocadiana 'por dentro'. Aplicando análisis no invasivos multibanda, que son imágenes del espectro electromagnético, la exposición ofrece por primera vez la oportunidad de reconocer los trazos del artista y los dibujos primigenios que subyacen en la trama interna de la obra pictórica.

Asimismo, la exposición reproduce un taller de pintura del siglo XV con sus utensilios y pinceles originales junto a los pigmentos que utilizaría Paolo de San Leocadio, incluso una plantilla de estarcir, similar a la que usó el pintor para transferir sus dibujos y hacer distintos modelos. Junto a ello se muestra, capa a capa, el proceso de elaboración de un retablo de la época, obra de Xavier Ferragut.