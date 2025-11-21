Derbi de la Valldigna en La Nostra Copa: UE Benifairó contra UE Tavernes
En la cuarta eliminatoria la UD Oliva y el Villalonga CF jugarán en casa
Ya está definida la cuarta ronda de La Nostra Copa masculina de fútbol. La eliminatoria a partido único se disputará durante los días 6, 7 y 8 de diciembre. Ese fin de semana no hay liga.
De la comarca de la Safor solo cuatro clubes quedan vivos. Se trata de la UD Oliva, el Villalonga CF y la UE Benifairó, los tres de Segunda FFCV, además de la UE Tavernes, que ya entra en liza después de quedar exento hasta la fecha por ser equipo de la Lliga Comunitat.
El sorteo ha querido que, precisamente, la UE Tavernes juegue en el campo de la UE Benifairó en lo que será un derbi casi local de la Valldigna.
El Villalonga CF, por su parte, jugará en su feudo ante el Muro CF, del grupo IV de Primera FFCV, mientras que la UD Oliva recibirá en el Camp El Morer al CFUD Calp, del grupo Sur de la Lliga Autonómica.
Las fechas y los horarios están aún por definir a la espera de que los clubes lleguen a un acuerdo o sea la FFCV la que fije los encuentros.
