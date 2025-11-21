La Generalitat inicia este domingo obras de mejora y reasfaltado de la carretera de Pego en Oliva

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ejecutará obras de mejora de la carretera CV-715 que une Oliva con Pego, a la altura de Oliva. En concreto se actuará en la travesía desde la iglesia de Sant Francesc hasta la salida del municipio.

Esta semana la alcaldesa, Yolanda Pastor, y el jefe de Servicios Territoriales de Infraestructuras Públicas, Octavio Molines, junto con personal técnico de la Conselleria, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar las necesidades de la vía y, posteriormente, se desplazaron hasta la carretera para ver in situ la zona de actuación.

Desde el Gobierno de Oliva recuerdan que es una actuación largamente reivindicada, especialmente para garantizar la seguridad de los más de mil escolares del centro educativo cercano, así como de los vecinos que cruzan cada día esta vía.

La actuación integral incluirá el fresado, asfaltado y mejoras en la señalización, con una inversión íntegramente asumida por la Conselleria. Las obras se harán en horario nocturno, de 21 h a 6 horas. El calendario será el siguiente; de domingo 23 al jueves 4 de diciembre se renovará el firme, y del lunes 8 al 10 de diciembre se mejorarán aceras y señalización.

Desde el Ayuntamiento de Oliva piden comprensión y paciencia ante las posibles molestias y retenciones puntuales que se puedan producir durante el desarrollo de las obras.

Por otra parte, la Conselleria está estudiando nuevas actuaciones futuras, solicitadas por el ayuntamiento, que permitirán continuar mejorando las vías públicas del municipio.