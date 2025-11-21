Premio a la memoria de una abuela de Bellreguard

La Diputació de València ha reconocido a Miguel Català Morant, alumno del IES Joan Fuster de Bellreguard, con el primer premio de la sexta edición de Memòria a l’Escola por su proyecto ‘Ángela Morant Femenía: memorias latentes en voz de mujer’. Según informa la diputación, el trabajo recupera el testimonio de su abuela y aporta una mirada a la memoria femenina en el entorno rural, en una edición dedicada expresamente a las mujeres "como primeras guardianas de la memoria democrática y transmisoras imprescindibles del recuerdo colectivo".

El acto de entrega, celebrado en el Centre Cultural La Beneficència, estuvo presidido por la vicepresidenta primera y diputada de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, acompañada por el diputado de Cultura, Paco Teruel, la diputada de Hacienda, Laura Sáez, el coordinador general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Toño Carratalá, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, y la alcaldesa de Bellreguard, Cristina Mateu. La jornada reunió alumnado, profesorado y familias en un reconocimiento que, según Enguix, “se ha consolidado como una herramienta necesaria para preservar nuestra memoria democrática”, recordando que “sin memoria no hay democracia y hoy hemos visto cómo las nuevas generaciones saben cuidarla”.

La vicepresidenta destacó que esta edición pone el foco en las mujeres, subrayando que “la memoria ha sido un territorio profundamente femenino, un espacio de resistencia donde ellas mantuvieron viva la dignidad a lo largo de generaciones”. También agradeció el trabajo de los centros educativos y del profesorado que acompañan al alumnado en estas investigaciones.

En su intervención, Miguel explicó el sentido íntimo de su proyecto. Recordó que escuchar a su abuela, originaria de Palmera, le permitió “entender qué se ha creado, qué se ha perdido y por qué todavía cuesta tanto sacar a la luz historias que van quedando silenciadas con el paso del tiempo”. Subrayó que ella le transmitió que “recordar no es vivir en el pasado, sino dignificarlo”, y advirtió que muchas historias desaparecen simplemente porque nadie se detiene a escucharlas. Para él, preservar ese legado es esencial, porque “si la memoria no se comparte, se apaga”.

Además del proyecto ganador, el programa ha reconocido otras investigaciones realizadas por estudiantes de la provincia, todas ellas vinculadas al papel de las mujeres en la transmisión de la memoria democrática. En total, se presentaron 25 trabajos procedentes de centros de distintos municipios, lo que confirma la creciente participación del alumnado en esta iniciativa.

Durante el acto, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha anunciado que en las próximas semanas se abrirá la convocatoria de la séptima edición de Memòria a l’Escola, que estará dedicada a las fuentes documentales de la memoria democrática con el objetivo de reforzar la investigación directa en archivos e instituciones públicas.