La UE Tavernes quiere reencontrar el camino que le conduzca de nuevo a la victoria

La UE Tavernes visita este domingo el campo del Manises CF con el objetivo de reencontrarse con el triunfo, después de dos empates consecutivos en la Lliga Comunitat.

No será fácil la tarea, ya que el equipo vallero se enfrenta a otro de los "gallitos" del grupo Norte de la categoría, que también pelea por los puestos de cabeza. De hecho, los "rogets" marchan en segunda posición de la tabla sin conocer la derrota en las diez jornadas disputadas hasta la fecha y solo aventajan en tres puntos a su rival de este fin de semana, que ocupa el cuarto puesto.

El Manises CF presenta un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, después de un comienzo nada brillante en el que ha ido de menos a más.

El Tavernes confía en sus posibilidades porque parece que juegue mejor contra los equipos de la parte de arriba de la clasificación. El conjunto de la Valldigna recupera a dos titulares como Artur y Kyle, pero es baja Aarón Acevedo. El míster vallero, "Tomaca", espera que sus jugadores compitan bien para tener opciones de sumar los tres puntos.