Gandia garantiza sus planes estratégicos con otro presupuesto anual de récord

El Gobierno de Gandia sabe hacer de tripas corazón y, manteniendo el ritmo de devolución de la monumental deuda municipal, sacar recursos para invertir en sus proyectos estratégicos, en las infraestructuras que necesita y en el mantenimiento de los programas sociales.

Es el resultado del presupuesto municipal de 2026, que este viernes ha sido aprobado inicialmente por los concejales del PSPV y Compromís para su remisión al Ministerio de Hacienda, que debe dar el visto bueno previo porque la ciudad sigue sometida a un estricto Plan de Ajuste Económico.

Las cuentas de 2026, pese a todo, vuelven a ser de récord. El alcalde, José Manuel Prieto, la primera teniente de alcalde, Alícia Izquierdo, y el concejal de Economía, Salvador Gregori, han detallado el documento, que alcanza los 108 millones de euros, cuatro más que el año pasado. Unos presupuestos que son, en boca de la primera autoridad local, «ilusionantes, valientes y decisivos». Dice Prieto que permiten a Gandia no perder su ambición de prosperar en todos los aspectos «manteniendo los pies en el suelo».

En los últimos años, desde que la ciudad acumulara una deuda estratosférica de 350 millones de euros, elaborar los presupuestos municipales no ha sido nada fácil. Pero en esta ocasión ha surgido un balón de oxígeno con el canon previsto al pasar manos privadas la gestión de los dos párkings públicos, el del Prado y el del Serpis, que incluirá la adquisición para el ayuntamiento del otro gran garaje, el de la República Argentina.

Con ese dinero, que se suma a los otros muchos ingresos, el ayuntamiento ha podido diseñar un capítulo de inversiones de 20 millones de euros, el doble que el año pasado. Uno de sus destinos es avanzará en la urbanización del polígono de Sanxo Llop, una actuación estratégica porque ofrecerá oportunidades de implantar empresas en la ciudad, o también para ejecutar la primera fase del pabellón Gandia Arena, también llamado a generar riqueza en la ciudad en forma de visitantes.

Pero las cuentas de 2026 también van a suponer el mantenimiento, e incluso la potenciación, de programas sociales pioneros y exitosos, como el Radars de atención a personas que sufren soledad no deseada, o el Parlem dirigido a jóvenes que requieren atención sicológica. También sigue el plan Patis Oberts, que permitirá acondicionar espacios abiertos en los colegios públicos y mantenerlos abiertos en horario no lectivo para uso y disfrute de las familias.

Habrá dinero también para garantizar la importante restauración prevista en el Palau Ducal. Instalaciones deportivas, servicios básicos o la financiación necesaria para situar las 38 cámaras de videovigilancia llamadas a mejorar la seguridad y combatir el incivismo también están en las cuentas que, previsiblemente, se aprobarán antes de que acabe el año.

Al anunciar las penúltimas cuentas de esta legislatura, el Gobierno local ha querido dar una muestra de unidad. «Estos presupuestos reflejan una Gandia que continúa avanzando, que planifica, que no improvisa, que atrae inversiones y que genera confianza», ha señalado el socialista Prieto. «Son unas cuentas realistas, moderadamente expansivas y pensadas para dar respuesta a las necesidades de la ciudad», añade la concejala Izquierdo, líder de Compromís.

Mirando sectores productivos

Además de cubrir las obligaciones propias de un ayuntamiento y de garantizar que se financian las inversiones de proyectos estratégicos propios y los que son competencia de otras administraciones, estos presupuestos de cifra récord miran hacia los sectores productivos, avanzando en las actuaciones que van a permitir mantener el indudable atractivo inversor de Gandia. «Buscan crear futuro y dinamizar la economía, porque Gandia necesita ambicionar teniendo los pies en el suelo», concluye el alcalde. Y todo ello, como ratifica el concejal Gregori, sin subir impuestos a los ciudadanos.

El PP, en contra

En el lado opuesto, el Partido Popular de Gandia que, al tener conocimiento de las cuentas, las ha rechazado de plano porque, según el portavoz, Víctor Soler, responden «al mismo socialismo que dilapidó 67 millones en el canon de agua y saneamiento y que ahora vuelve a comprometer el futuro de la ciudad». Soler señala que estas cuentas «se apoyan en ingresos aún no consolidados y en promesas de inversión que se repiten desde hace más de tres décadas».

Algunas de las actuaciones incluidas en los presupuestos municipales de 2026

Sanxo Llop, esa esperanza urbanística:

Tras haber invertido ya 2,9 millones en el presente ejercicio, el presupuesto de 2026 contempla otros 7,5 millones para avanzar las obras. El polígono urbanizado permitirá a muchas empresas instalarse y se lo considera un espacio que atraerá a firmas de alto valor añadido. Paralelamente, se seguirán modernizando los otros polígonos industriales en colaboración con las Entidades de Gestión y Modernización que se han constituido.

Gandia Arena, apuesta turística y deportiva:

El presupuesto total del pabellón que Gandia va a construir es de 18 millones de euros, pero la primera fase ya está en obras seguirá con la aportación de 3 millones de euros que figuran en estos presupuestos.

Más recursos para vivienda:

Además de mantener las ayudas para fomentar el alquiler de viviendas vacías, se compra con 700.000 euros un bloque de 8 viviendas en la calle de Sant Enric. También se avanza en el Plan de Viales y en la «humanización» de calles y plazas.

Palau Ducal, Castell de Bairén y patrimonio:

En 2026 el presupuesto contempla 234.000 euros para financiar, junto al 2% Cultural del Gobierno de España, la rehabilitación del Palau Ducal con una actuación centrada en la escalinata principal, el Saló de Corones y otras dependencias. Hay partidas también para otros bienes patrimoniales, como el Castell de Bairén, Torre dels Pares o las ermitas pendientes de obras de restauración.

Puerto y Grau:

El presupuesto contempla partidas para garantizar la aportación municipal a los proyectos previstos en el puerto, especialmente el centro de investigación oceanográfica y la remodelación urbanística de la zona de los tinglados, cuyo proyecto se presenta en breve.

«Patis oberts» y «Com sona l’ESO»:

La experiencia de los «Patis oberts» ha sido positiva y se potencia. Además, se remodelarán espacios abiertos en los colegios. También se seguirá financiando el proyecto cultural y educativo «Com sona l’ESO».

Actuaciones ambientales:

Además de seguir habilitando franjas de seguridad contra incendios en áreas forestales, se avanzará en los planes de «l’Anella verda» y en la adecuación de los cauces del río Serpis y el barranco de Beniopa para que, además de su función principal, sean también espacios de uso público.