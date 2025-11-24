Unos 300 participantes desafían al frío en la decimoquinta edición de la Valldigna Extrem
Los y las senderistas recorren 38 kilómetros con inicio y final en Tavernes
Pepe Juan
El Centre Excursionista Tavernes (CETV) ha organizado, un año más, la Marxa Valldigna Extrem, que en su decimoquinta edición ha contado con unos 300 participantes que desafiaron al frío en la gélida matinal del sábado.
Prácticamente, todos los senderistas, hombres y mujeres, terminaron los 38 kilómetros de caminata por los términos de Tavernes, Simat, Benifairo y Barx sin ningún incidente. A la hora de a salida, 7 de la mañana, el viento y el frío dejaban una sensación térmica de 2 grados, es decir, más que ninguna edición. El inicio y el final estaban ubicados en la plaza Major de Tavernes.
Los voluntarios del CETV montaron cinco puestos de avituallamiento y ayudaron a los montañeros en toda clase de necesidades y problemas que se les presentaron.
El recorrido fue elogiado por todos y todas por las vistas y paisajes maravillosos que ofrece la Valldigna como la Font de la Granata. Sangonera, Font del Cirer, Pla de Santomás o Penyalba. Al llegar a la meta, el CETV había preparado diversos productos para la recuperación de los participantes.
El presidente del Centre, Vicent Felis, se mostraba satisfecho con la organización y agradecía a los voluntarios/as su colaboración, ya que sin ellos nada podría hacerse, y destacaba la colaboración del Ayuntamiento y protección Civil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva avería en el Cercanías para unos viajeros ya casi resignados
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana
- El «nuevo instituto viejo» reabrirá el 7 de enero tras 30 años de protestas
- El feligrés de Simat de la Valldigna que no se olvida de Franco y de José Antonio
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- La VI Cursa de les Empreses de la Safor ESIC reúne a más de 2.500 participantes