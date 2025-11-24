Unos 300 participantes desafían al frío en la decimoquinta edición de la Valldigna Extrem

El Centre Excursionista Tavernes (CETV) ha organizado, un año más, la Marxa Valldigna Extrem, que en su decimoquinta edición ha contado con unos 300 participantes que desafiaron al frío en la gélida matinal del sábado.

Prácticamente, todos los senderistas, hombres y mujeres, terminaron los 38 kilómetros de caminata por los términos de Tavernes, Simat, Benifairo y Barx sin ningún incidente. A la hora de a salida, 7 de la mañana, el viento y el frío dejaban una sensación térmica de 2 grados, es decir, más que ninguna edición. El inicio y el final estaban ubicados en la plaza Major de Tavernes.

Todos y todas los y las participantes, en la plaza Major, instantes antes de iniciar la marcha / Pepe Juan

Los voluntarios del CETV montaron cinco puestos de avituallamiento y ayudaron a los montañeros en toda clase de necesidades y problemas que se les presentaron.

El recorrido fue elogiado por todos y todas por las vistas y paisajes maravillosos que ofrece la Valldigna como la Font de la Granata. Sangonera, Font del Cirer, Pla de Santomás o Penyalba. Al llegar a la meta, el CETV había preparado diversos productos para la recuperación de los participantes.

El presidente del Centre, Vicent Felis, se mostraba satisfecho con la organización y agradecía a los voluntarios/as su colaboración, ya que sin ellos nada podría hacerse, y destacaba la colaboración del Ayuntamiento y protección Civil.