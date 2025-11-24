El CA Safor Teika revalida el título de campeón de España de cross
El club gandiense triunfa con su equipo sub16 femenino y el sub18 de chicas es subcampeón
El Club d’Atletisme Safor Teika vuelve a hacer historia en el Campeonato de España de Cross por Clubes. El club gandiense salda con un título y un subcampeonato nacional la competición disputada este domingo en Burgos, en el circuito del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca.
El equipo sub16 femenino de la entidad "grogueta" revalida el título de campeón que ya consiguiera el año pasado. La mejor de las cadetes del CA Safor Teika fue Adriana Solanes, clasificada en séptima posición. Érika Llorca, Adriana Solanes, Paula Cabanilles, Àngels Ferrando y Zoe White (Corriol Oliva) formaron el equipo gandiense.
Por su parte, las chicas sub18 del Safor también subieron al podio como subcampeonas de España de su categoría, completando así una extraordinaria actuación de la delegación gandiense. Compitieron Marina Altur, Lluna Villar, Meriel Luján, Mar Solanes, Daniela García y Laia Donet.
Ambos equipos confirman los pronósticos que les apuntaban como claros favoritos al podio en un Nacional marcado por el frío y el viento en una matinal gélida en la capital burgalesa.
El Nacional de cross es el campeonato con mayor participación de todos los organizados por la Real Federación Española de Atletismo a lo largo de la temporada. La inscripción alcanza los 2.430 atletas, que representan a 464 equipos de 194 clubes españoles de las categorías mencionadas anteriormente.
