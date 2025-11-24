Cara y cruz para los equipos de la Liga Nacional del CE Corriol Oliva Tennis Taula

Otro sábado de tenis de mesa en Oliva y, una vez más, la sala Pierre Guitart llena hasta arriba. El CE Corriol tuvo que habilitar bancos externos para dar cabida a tanta gente como la congregada este fin de semana para ver jugar simultáneamente a 3 de los 5 equipos que compiten en representación del club.

Volvió a perder el equipo de 1ª División Nacional con un resultado final de 3 a 4 tras el fatídico dobles de desempate. Jugaron Víctor Pellicer, Miguel Jordá y Enric Malonda. Esta vez frente al Club Natación Helios, rival directo en la zona media de la tabla. La parte positiva fue que sumaron puntos los tres integrantes habituales del equipo en un mismo partido, la primera victoria en la categoría de Miguel Jordá y el asentamiento en la misma de Enric Malonda, jovencísimo jugador de enorme talento. Todo ello bajo el liderazgo de Víctor Pellicer, entrenador y jugador del club.

Al mismo tiempo jugaban en otra mesa sus compañeros de 2ª Nacional frente a La Torreta Elda, hasta esta jornada segundo clasificado y para muchos el verdadero favorito de la categoría. Partidazo del equipo olivense y victoria final por 5 a 1 que les aúpa al segundo lugar de la tabla clasificatoria. Jugaron por los locales Víctor Parra, David González y Pau Beneyto.

Los olivenses, a la derecha, son líderes en 1ª Autonómica con su equipo "B" / CE Corriol Oliva

Como no podía ser de otra forma, también se sumaron a la fiesta los jugadores del tercer equipo del club olivense que el sábado actuaba como local, el Corriol Oliva B, líderes invictos en 1ª autonómica y que de la mano de Luca Bellero, Sergio Bertomeu y Hugo Abellán vencieron por 5 a 1 al CTT Altea.

Peor suerte corrieron los dos equipos restantes del Corriol Oliva en sus partidos como visitantes. Derrota por 5 a 1 del Corriol Oliva A en 1ª Autonómica frente al Algemesí (Darshan Cortell, Jose Soriano en su debut como jugador en el equipo y Blai Medina). Sus compañeros del Corriol Oliva C en 2ª autonómica también jugaron en Algemesí, cayendo 6 a 0 a pesar del buen hacer de Raúl Voces, Sebas Silvera y Aura (Jose como 4º jugador ).