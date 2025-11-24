El Centre Històric Comercial de Gandia celebra sus 30 años
La cooperativa organizó el viernes una gala en la que se reconoció a los socios fundadores de la entidad
Josep Camacho
La cooperativa del Centre Històric Comercial de Gandia, presidida por Santiago García, celebró el pasado viernes en el restaurante San Marcos un acto de conmemoración de su trigésimo aniversario, un encuentro en que se quiso poner en valor la importancia del pequeño comercio y donde también se reconoció los socios fundadores.
El evento reunió a buena parte de los comerciantes, muchos de ellos con establecimientos veteranos, y contó con la asistencia de representantes municipales.
En su intervención, el alcalde, José Manuel Prieto, subrayó el papel del comercio de proximidad "como elemento identitario y motor económico de la ciudad, así como el esfuerzo de los comerciantes para mantener abiertas sus persianas cada día". Prieto recordó las iniciativas municipales para dinamizar el comercio, como los programas Renovem Comerç y Alcem Persianes, y la inversión en acontecimientos y cheques al consumo, que han tenido un impacto económico significativo en el tejido comercial local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva avería en el Cercanías para unos viajeros ya casi resignados
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana
- El «nuevo instituto viejo» reabrirá el 7 de enero tras 30 años de protestas
- El feligrés de Simat de la Valldigna que no se olvida de Franco y de José Antonio
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- La VI Cursa de les Empreses de la Safor ESIC reúne a más de 2.500 participantes