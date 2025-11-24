El Centre Històric Comercial de Gandia celebra sus 30 años

La cooperativa del Centre Històric Comercial de Gandia, presidida por Santiago García, celebró el pasado viernes en el restaurante San Marcos un acto de conmemoración de su trigésimo aniversario, un encuentro en que se quiso poner en valor la importancia del pequeño comercio y donde también se reconoció los socios fundadores.

El evento reunió a buena parte de los comerciantes, muchos de ellos con establecimientos veteranos, y contó con la asistencia de representantes municipales.

_AO_1515 copia / Àlex Oltra

En su intervención, el alcalde, José Manuel Prieto, subrayó el papel del comercio de proximidad "como elemento identitario y motor económico de la ciudad, así como el esfuerzo de los comerciantes para mantener abiertas sus persianas cada día". Prieto recordó las iniciativas municipales para dinamizar el comercio, como los programas Renovem Comerç y Alcem Persianes, y la inversión en acontecimientos y cheques al consumo, que han tenido un impacto económico significativo en el tejido comercial local.