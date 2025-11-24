El Club Voleibol Gandia vive su día más feliz con la presentación y el triunfo en 1ª Nacional

Este fin de semana ha sido especial para el Club Voleibol Gandia con una completa y exitosa jornada deportiva y social. El club llevó a cabo la presentación oficial de todos sus equipos de esta la temporada, en la que participaron más de 400 jugadores y jugadoras, acompañados de sus respectivos entrenadores, además de la presencia masiva de sus familias, que una vez más demostraron su incondicional apoyo.

Durante el acto, el club quiso expresar varios agradecimientos a sus patrocinadores, cuyo apoyo y compromiso son fundamentales para el crecimiento del voleibol en Gandia y para el desarrollo de todos los equipos que forman parte de la entidad.

También se hizo entrega de los premios anuales del club, que reconocen el esfuerzo, la dedicación y los valores dentro y fuera de la pista. Entre los galardones entregados se encontraron: Mejor jugador: Leo Ariotto; Mejor jugadora: Ariadna de la Cruz; Jugador promesa: Víctor Latynin; Mejor entrenador: Andrés Valdemarin; Mejor equipo: Senior femenino; Persona que representa los valores del club: Cintia García; Familia más implicada: Familia Furgo Gandia.

Presentación de los 400 jugadores y jugadoras del Club Voleibol Gandia 2025-2026 / CV Gandia

La jornada incluyó además varias rifas que resultaron ser todo un éxito, permitiendo que asistentes y familias disfrutaran de numerosos obsequios y de un ambiente festivo y participativo.

Tras la presentación, tuvo lugar el partido del equipo senior masculino de Primera División Nacional, que se enfrentó al CV Carthago de Cartagena en un encuentro intenso de dos horas de duración. El choque finalizó con un 3–2 a favor del Club Voleibol Gandia, una victoria muy celebrada que supuso el broche de oro a un día inolvidable para toda la entidad.

El Club Voleibol Gandia desea agradecer a todas las personas que asistieron y formaron parte de esta gran jornada, así como a quienes continúan acompañando y apoyando el crecimiento de esta familia deportiva. Desde la entidad se reafirma el compromiso de seguir trabajando y creciendo con la misma ilusión, esperando que esta línea ascendente continúe durante toda la temporada.