Día grande para el Club Bàsquet Tavernes con la presentación en sociedad de sus equipos 2025-2026

Día grande para el Club Bàsquet Tavernes Alpesa Caixa Popular con la presentación en sociedad de sus equipos de la temporada 2025-2026 en un Pavelló Carlos Pellicer totalmente lleno en medio de un gran ambiente.

Y es que la entidad ha dado un gran salto en cuanto al número de equipos, muchos de ellos femeninos, entre los que destaca el senior femenino de 1ª Nacional que jugo a continuación, anotándose su segunda victoria de esta campaña.

Un acto como siempre bien planificado, rápido de ejecución, con una buena puesta en escena y grandes aplausos de los asistentes a todos los jugadores y jugadoras, que ya son más de 200.

Panorámica de la presentación del CB Tavernes / Pepe Juan

Las autoridades locales no quisieron perderse el acto. Tomaron la palabra la alcaldesa, Lara Romero, y el concejal de Deportes, Josep Llàcer, quienes elogiaron la buena labor social y deportiva del club, que se ha convertido en un referente.

El presidente del CB Tavernes, Alex Martínez, también se dirigió a los presentes, dando las gracias a los padres, madres y familiares por su colaboración en todo durante las campañas de los 19 equipos que forman la familia del deporte de la canasta.