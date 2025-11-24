Día grande para el Club Bàsquet Tavernes con la presentación en sociedad de sus equipos 2025-2026
La jornada es redonda gracias a la victoria del conjunto senior femenino de 1ª Nacional
Pepe Juan
Día grande para el Club Bàsquet Tavernes Alpesa Caixa Popular con la presentación en sociedad de sus equipos de la temporada 2025-2026 en un Pavelló Carlos Pellicer totalmente lleno en medio de un gran ambiente.
Y es que la entidad ha dado un gran salto en cuanto al número de equipos, muchos de ellos femeninos, entre los que destaca el senior femenino de 1ª Nacional que jugo a continuación, anotándose su segunda victoria de esta campaña.
Un acto como siempre bien planificado, rápido de ejecución, con una buena puesta en escena y grandes aplausos de los asistentes a todos los jugadores y jugadoras, que ya son más de 200.
Las autoridades locales no quisieron perderse el acto. Tomaron la palabra la alcaldesa, Lara Romero, y el concejal de Deportes, Josep Llàcer, quienes elogiaron la buena labor social y deportiva del club, que se ha convertido en un referente.
El presidente del CB Tavernes, Alex Martínez, también se dirigió a los presentes, dando las gracias a los padres, madres y familiares por su colaboración en todo durante las campañas de los 19 equipos que forman la familia del deporte de la canasta.
