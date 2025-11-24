Gandia lliura els Premis Literaris 2025
Durant l'acte, celebrat al Palau Ducal, l'alcalde Prieto va afirmar que "Gandia és hui un referent literari incontestable, una ciutat que manté viva la flama dels nostres clàssics i que cada any renova el seu compromís amb la cultura”
Levante-EMV
El Saló de Corones del Palau Ducal va acollir divendres passat el lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia 2025, en una edició marcada per la reivindicació cultural i la defensa de la literatura com a motor de renaixement social. L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui va estar acmpanyat per la regidor delegada de l’IMAB, va subratllar durant la seua intervenció “el paper irrenunciable de Gandia com a capital de les lletres valencianes i com a ciutat que celebra, protegeix i impulsa la cultura com el millor patrimoni que compartim”.
Els guardons d’aquesta edició van reconéixer Eduard Marco, guanyador del Premi Ausiàs March de Poesia; Miquel Berga, Premi Joanot Martorell de Narrativa; i Maria Josep Escrivà, que va rebre el Premi Roís de Corella a la trajectòria literària, un reconeixement que, en paraules de l’alcalde, celebra “una veu sòlida, plena de veritat i profundament arrelada al territori”.
Prieto va remarcar que “Gandia és hui un referent literari incontestable, una ciutat que manté viva la flama dels nostres clàssics i que cada any renova el seu compromís amb la cultura”. En aquest sentit, va recordar que la ciutat ha viscut enguany “un dels millors moments literaris de les últimes dècades”, impulsat per la Tardor Literària, que ha reunit autors com Ferran Torrent, Lorenzo Silva, Megan Maxwell, Sandra Miró, Rafa Lahuerta o Paco Cerdà. “No moltes ciutats poden dir que tenen una activitat literària tan intensa i tan estimada per la ciutadania. Gandia és capital cultural perquè la gent la fa seua, perquè la defensa i la projecta”, va afirmar.
L’alcalde va dedicar paraules especials als premiats, destacant que les seues obres “passen des d’ara a formar part del llegat que la nostra ciutat deixa al món”. Sobre Maria Josep Escrivà, va posar en valor la seua trajectòria com “una celebració de la paraula i de la memòria cultural del Grau i de tota Gandia”.
En el seu discurs, Prieto també va apel·lar al paper transformador de la cultura: “La cultura no és un luxe ni un negoci. És l’ànima. Un país que no estime la seua cultura renuncia a si mateix”. I va recordar que, així com els Borja van projectar el Renaixement a escala internacional des del mateix Palau Ducal, “ara els gandians hem d’iniciar un nou temps de renaixement col·lectiu, situant els valors i les persones al centre”.
L’acte va finalitzar amb un agraïment del primer edil a tots els autors, jurats, editorials i assistents que fan possibles uns Premis Literaris “que any rere any consoliden Gandia com la gran casa de les lletres valencianes”.
