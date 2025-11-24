Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada triunfal para el CF Gandia y el CF Simat y empate ante el líder del CE la Font d'en Carròs

Los gandienses se reencuentran con la victoria después de tres derrotas consecutivas en Liga y Copa

El CF Gandia vuelve a celebrar un triunfo después de tres tropiezos seguidos

El CF Gandia vuelve a celebrar un triunfo después de tres tropiezos seguidos / CF Gandia

Salva Talens

Gandia

El CF Gandia pone fin a su mala racha de tres derrotas seguidas en Liga y Copa con un 2-0 a favor ante el CDSB Ontinyent en partido de la décima jornada de Liga en Primera FFCV. Triunfo merecido de un equipo blanquiazul que exhibe carácter. Omar y Pablo Olivares fueron los autores de los goles.

También sumó una merecida victoria el CF Simat ante la UE l'Alcúdia (2-0) en el encuentro disputado en la localidad de la Valldigna.

El CE la Font, por su parte, firma un empate de mucho mérito en el campo del líder Racing Algemesí (1-1) gracias al tanto de Llorenç. Los fonteros habían ganado todos sus partidos de fuera de casa.

Tras estos resultados, el CF Gandia es el mejor clasificado de los tres clubes de la Safor, a 2 puntos del líder Racing Algemesí.

