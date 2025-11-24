Mark Tanner y Cristina Roselló se imponen en la X Volta a Peu Beniflà

El VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna se ha reanudado este domingo tras un mes sin carreras con la X Volta a Peu a Beniflà, duodécima prueba puntuable con más de 700 participantes.

En hombres, Mark Tanner, del Vicky Foods Athletics, ha cruzado la meta en primera posición con una crono de 28’35’’ en los 8,3 km de la carrera, seguido de David Cantos, del Club de Córrer Xeraco, que necesitaba 28’42’’ para terminar el recorrido y de Sergio Marco, del CC Camallaes Parsifal, con 29’24’’.

En categoría femenina ha sido Cristina Roselló, del CA Publidom, quien se ha impuesto con un tiempo de 34’01’’. En segunda posición ha quedado Cristina Moya, también del CA Publidom, con 35’59’’ y tercera ha sido Verónica Esteve, del CD Restaurante el Quijote Playa de Xeraco, con un tiempo de 36’05’’.

Las tres primeras de la carrera del pasado domingo / Circuit Safor-Valldigna

La prueba arrancaba a las 9:30 de la mañana con los primeros kilómetros por dentro del casco urbano, más tarde la serpiente de corredores se adentró en el término de Beniflà, con preciosos parajes de naranjos que transmitió esa libertad de los caminos rurales para cada cual meter su ritmo más exigente una vez calentadas las piernas. Una carrera corta, pero en líneas generales rápida.

La próxima prueba del Circuit será la XII cursa Popular Solidaria de Beniarjó el próximo domingo 30 de noviembre sobre una distancia de 8.000 metros. Las inscripciones para dicha carrera ya están abiertas en la web de crono4sports.