El NiE Gandia logra 15 mínimas para el campeonato autonómico de la categoría alevín

El Club Natació i Esports Gandia obtiene 15 mínimas de participación en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de la categoría alevín del próximo verano. Los nadadores y nadadoras del club de la Safor destacan en la segunda jornada de la Liga Provincial, que se ha disputado en Xàtiva con 138 competidores de 10 clubes.

Por el NiE Gandia nadaron María Renú, Eva Vinod, Preslava Petkova, Tomás Zarazaga, Georgi Nikolov, Rayan Boukhobza, Sheldon Moelk, Franco Dietrich, Jesús Gómez, Carmen Cots, Emma García, Lola Werfel, Rocío López, Álex López , Dídac Rodrigo, Toni Grimalt, Christian González y Vito Spagnoletta.

Los resultados fueron muy buenos, pese a la exigencia de la jornada, pero cabe destacar las mínimas autonómicas de primer año (2014) de María Renú en 400 m libres, 100 m mariposa, 100 m braza y en 50 m libres; Preslava Petkova en 400 m libres, en 100 m mariposa y en 50 m libres; Eva Vinod en 50 m espalda, en 100 m braza y en 50 m libres; Sheldon Moelk en 50 m espalda y en 100 m braza y Franco Dietrich en 100 m braza.

También lograron mínimas en los alevines de segundo año (2013) Alex López en 400 m libres y Dídac Rodrigo en 50 m espalda.

Por último destacar la tercera posición del relevo femenino 4 x 200 m libres formado por Eva Vinod, Emma Garcia, Preslava Petkova y Maria Renu.

La próxima jornada de Liga para los alevines se disputará el 7 de diciembre en Oliva junto a los benjamines.