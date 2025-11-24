La novena victoria del líder invicto da lustre a la presentación de la UD Oliva

Matinal de celebración en el Camp El Morer con la presentación oficial de todos los equipos de la UD Oliva 2025-2026 y final feliz con la victoria, una más y ya van nueve en diez partidos, del primer conjunto de la entidad, líder invicto en el grupo sexto de Segunda FFCV.

Los de Joano Fuster se imponen 2-1 al CF Cullera en medio de un gran ambiente y los aplausos de su afición. La ilusión ha vuelto a Oliva con este equipo que solo ha cedido un empate en lo que va de campeonato.

También marcha viento en popa el Villalonga CF, revelación del campeonato en su papel de nuevo en la categoría. Este fin de semana ha ganado 3-2 al Gorgos CF y se mantiene segundo clasificado, eso sí, a 7 puntos del intratable UD Oliva.

En otros encuentros del fin de semana, la UD Beniopa y la UD Portuarios Disarp firman tablas (1-1); el Daimús CF vence 1-3 al CF Bellreguard; el Safor CF Gandia no pasa del 0-0 ante la UD Alginet; el Real de Gandia CF supera al CF Miramar por 2-1; el CE Ròtova cae 3-0 en el Verger y la UE Benifairó y el CF Orba igualan 2-2.