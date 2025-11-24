Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patri Martí Ramiro, de Beniflà, campiona de la Copa Caixa Popular de raspall professional

La jove jugadora saforenca i les seues companyes tanquen el campionat en el qual han quedat invictes

Patri, en el centre de la foto, i les seues companyes celebren el títol de campiones

Salva Talens

Gandia

La Safor té una nova campiona de raspall professional. Si fins ara era Júlia de Tavernes la que podia presumir d'un títol ara és Patri Martí Ramiro, de Beniflà, la que entra en la història de la pilota en la comarca.

Patri ha format part de l'equip que ha representat a l'Ajuntament de Rafelbunyol en la Copa Caixa Popular de raspall professional amb Ana i Natalia i que ha guanyat el campionat.

Les tres juntes s'han proclamat campiones de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall femení Pro imposant-se a Victoria, Anabel i Laura (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) per 25-20 en la final disputada al trinquet El Rullo de Riba-roja. El conjunt de Rafelbunyol va tancar una final antològica i un campionat en el qual han quedat invictes.

La puntera saforenca va tindre una actuació destaca a la final així com en tota la competició. El seu rendiment la confirma com una més de la nòmina professional.

