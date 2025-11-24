Proinbeni se topa ante el mejor Sant Antoni Ibiza de la temporada y sufre su segunda derrota liguera (80-61)

Proinbeni sufre su segunda derrota en la Liga de Segunda FEB, pero se mantiene al frente del grupo Este de dicha categoría. Los de la Safor están empatados con Albacete y Castelló a seis victorias.

El conjunto profesional de Units pel Bàsquet Gandia cae 80-61 en la cancha del Class Bàsquet Sant Antoni de Ibiza. El equipo gandiense encajó un parcial de 29-19 en el primer cuarto, que condicionó el desarrollo del choque. Aunque en el segundo ganaron los de la Safor, 10-16, gracias a una buena defensa, el tercer y cuarto fueron igualmente para los baleares: 22-15 y 19-11.

"Nos hemos encontrado con el mejor Sant Antoni Ibiza de la temporada", decía el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, tras el encuentro, añadiendo que "ellos son un equipazo y han hecho un trabajo muy serio, sobre todo a nivel defensivo. Nos han colapsado y no hemos estado cómodos".

En el segundo cuarto, apuntaba Mesa, "hemos mejorado en defensa, pero no lo hemos sabido traducir en ataque, no hemos sabido aprovechar nuestra buena defensa, mientras que Sant Antoni ha castigado nuestras pérdidas o errores".

La de Ibiza es la tercera derrota de Proinbeni en este curso 2025-2026, las dos de la Liga y la de las eliminatorias de la Copa de España, todo ello en 12 partidos disputados.

El próximo fin de semana no hay competición liguera por la ventana de partidos internacionales de selecciones. El siguiente encuentro de Proinbeni será en Gandia, el sábado, 6 de diciembre, contra Bueno Arenas de Albacete, segundo clasificado ahora mismo del campeonato.