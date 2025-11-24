Así serán las fallas de Especial de Gandia
Las comisiones de Prado, Vilanova, Màrtirs y Mercat organizaron por primera vez un acto para presentar los bocetos, lemas y artistas de los monumentos
Fue el domingo en la plaza Major con un almuerzo que reunió a un millar de falleros
Josep Camacho
Las cuatro comisiones que integran la Sección Especial de las Fallas de Gandia organizaron por primera vez en la historia un acto para presentar los bocetos de 2026 de manera conjunta y en público. Fue el domingo pasado en la plaza de la Vila, detrás del ayuntamiento, y después en la plaza Major hubo un gran almuerzo popular, animado por charangas, que reunió a un millar de falleros.
Fue una demostración de "germanor fallera" encomiable, teniendo en cuenta la rivalidad que ha habido en los últimos años entre las comisiones de Especial. Estuvo además respaldado por representantes de los grupos municipales, con la presencia del alcalde, José Manuel Prieto, y el concejal delegado de Fallas, Adrià Vila.
La mayoría ce los falleros acudieron con la tradicional blusa y pañuelo, mientras que los cargos festeros como Reinas de la Falla y presidentes iban ataviados con la indumentaria valenciana. Allí se dieron a conocer los bocetos, lemas y artistas de los ocho monumentos, los infantiles y los mayores. El evento fue presentado por el experto en Fallas Xavi Serra.
Hubo además un "duelo" de las cuatro charangas, que amenizaron la jornada desde primera hora, generando un gran ambiente, y como colofón se sirvió arroz al horno para todos los asistentes.
"Con esta presentación conjunta, las cuatro fallas de Especial marcan un antes y un después, demostrando que la suma de esfuerzos y el trabajo colectivo pueden dar lugar a iniciativas que fortalezcan la fiesta y potencien su atractivo cultural", señalaron desde la organización del evento.
Respecto de los bocetos, estos son los siguientes:
Falla Plaza Prado.
Infantil: "Tradicions", del artista Sergio Gómez.
Mayor: "¿Què m'estàs contant?", de Érik Martínez Moncho.
Falla Vilanova
Infantil: "Origen", de Fernando Foix.
Mayor: "Gandiosfera", de José Sanchis.
Falla Màrtirs
Infantil: "Florae", del taller Cartó i Pedra.
Mayor: "Pangea", de Josué Beitia.
Falla Plaça del Mercat
Infantil: "Fallaparaula", de Pau Soler.
Mayor: "Sanguangos", también de Pau Soler.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva avería en el Cercanías para unos viajeros ya casi resignados
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana
- El «nuevo instituto viejo» reabrirá el 7 de enero tras 30 años de protestas
- El feligrés de Simat de la Valldigna que no se olvida de Franco y de José Antonio
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- La VI Cursa de les Empreses de la Safor ESIC reúne a más de 2.500 participantes