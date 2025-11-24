Así serán las fallas de Especial de Gandia

Las cuatro comisiones que integran la Sección Especial de las Fallas de Gandia organizaron por primera vez en la historia un acto para presentar los bocetos de 2026 de manera conjunta y en público. Fue el domingo pasado en la plaza de la Vila, detrás del ayuntamiento, y después en la plaza Major hubo un gran almuerzo popular, animado por charangas, que reunió a un millar de falleros.

Fue una demostración de "germanor fallera" encomiable, teniendo en cuenta la rivalidad que ha habido en los últimos años entre las comisiones de Especial. Estuvo además respaldado por representantes de los grupos municipales, con la presencia del alcalde, José Manuel Prieto, y el concejal delegado de Fallas, Adrià Vila.

La mayoría ce los falleros acudieron con la tradicional blusa y pañuelo, mientras que los cargos festeros como Reinas de la Falla y presidentes iban ataviados con la indumentaria valenciana. Allí se dieron a conocer los bocetos, lemas y artistas de los ocho monumentos, los infantiles y los mayores. El evento fue presentado por el experto en Fallas Xavi Serra.

Falleros y representantes municipales en la presentación. / Natxo Francés

Hubo además un "duelo" de las cuatro charangas, que amenizaron la jornada desde primera hora, generando un gran ambiente, y como colofón se sirvió arroz al horno para todos los asistentes.

"Con esta presentación conjunta, las cuatro fallas de Especial marcan un antes y un después, demostrando que la suma de esfuerzos y el trabajo colectivo pueden dar lugar a iniciativas que fortalezcan la fiesta y potencien su atractivo cultural", señalaron desde la organización del evento.

Respecto de los bocetos, estos son los siguientes:

Falla Plaza Prado.

Infantil: "Tradicions", del artista Sergio Gómez.

Falla infantil de Prado. / Levante-EMV

Mayor: "¿Què m'estàs contant?", de Érik Martínez Moncho.

Falla Mayor de Prado. / 5

Falla Vilanova

Infantil: "Origen", de Fernando Foix.

Falla infantil de Vilanova. / Levante-EMV

Mayor: "Gandiosfera", de José Sanchis.

Falla mayor de Vilanova. / Levante-EMV

Falla Màrtirs

Infantil: "Florae", del taller Cartó i Pedra.

Falla infantil de Màrtirs. / Levante-EMV

Mayor: "Pangea", de Josué Beitia.

Falla mayor de Màrtirs. / Levante-EMV

Falla Plaça del Mercat

Infantil: "Fallaparaula", de Pau Soler.

Falla infantil de Mercat. / Levante-EMV

Mayor: "Sanguangos", también de Pau Soler.