Temor por un incendio en zona rústica del polígono Jovades de Oliva
El fuerte viento impulsa la llamas entre descampados de la zona y los bomberos ya están extinguiendo el siniestro
Un incendio en una zona rústica de la partida Jovades de Oliva se ha declarado poco después de las dos de esta tarde. Los equipos de emergencia, entre ellos la Policía Local y los bomberos del Consorcio Provincial, ya están actuando en la zona.
El fuerte viento que sopla con rachas de más de sesenta kilómetros a la hora, está dificultando las labores de control, por lo que la Policía Local ha procedido a cerrar el Camí Vell de Dénia con el objetivo de permitir el paso y la libre circulación de los vehículos de emergencia.
Según señala el Ayuntamiento de Oliva, de momento no se valoran más riesgos a la vista, dado que no hay viviendas cercanas al punto del incendio. Eso sí, se reclama a los ciudadanos que eviten transitar por la zona precisamente para no obstaculizar en las acciones tendentes a sofocar completamente las llamas que avanzan gracias a la existencia de cañares y vegetación abandonada.
