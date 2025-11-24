Trabajada victoria del CR Inter Alpesa "A" en el complicado campo del CAU Valencia Energing (17-32)
En el próximo partido el conjunto "interpobles" recibirá en casa al líder, el Akra Bárbara de Alicante.
Pepe Juan
El CR Inter Alpesa "A" que dirige Guillermo Ahuir salió a por el partido desde el primer momento, imponiendo un juego arrollador y fruto de ello Jose Francisco Valiente abría el marcador, Héctor Chonet en unas jugadas de poderío de la delantera conseguía dos ensayos, y Guillermo Ahuir los transformaba, llegando al descanso con el resultado de CAU Valencia/Energing 0, Inter Alpesa 17.
A los 6 minutos de la segunda parte, era Marcel Gadea quien aumentaba el resultado con un ensayo, después de una bonita jugada de la línea de tres cuartos. Reaccionó el CAU, que conseguían dos ensayos en el 50 y 67 transformando uno, 12 a 22.
El Inter Alpesa, siguió apretando y de nuevo Víctor Sieres conseguía dos ensayos en el minuto 69 y 72 con un juego vibrante de todo el equipo.
Cuando parecía que ya no se movería el marcador, el CAU conseguía un ensayo en el minuto 79, dejando el resultado en 17 a 32, sin duda una victoria muy trabajada que sigue mostrando el buen juego del Inter Alpesa.
