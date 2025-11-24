Un triunfo y un empate para el Chef Amadeo Gandia Billar Club en una buena jornada

El Chef Amadeo Gandia Billar Club volvió a demostrar este fin de semana que su proyecto deportivo se sostiene sobre tres pilares innegociables: esfuerzo, unión y un nivel competitivo que crece jornada tras jornada. Dos escenarios muy diferentes, dos partidos exigentes y un mismo sello: el compromiso absoluto de sus jugadores.

Empate en la Liga Nacional de División de Honor. El duelo de la jornada se vivió en casa, donde el Chef Amadeo Gandia se enfrentó al siempre complicado CB Móstoles, uno de los rivales directos por el título. El partido fue una auténtica batalla deportiva: igualado, intenso y decidido prácticamente en las últimas carambolas de cada mesa. El 4-4 final refleja a la perfección la dureza del encuentro y el enorme nivel exhibido por ambos equipos. Lejos de ser un empate cualquiera, este punto tiene un valor significativo, ya que mantiene al equipo plenamente metido en la lucha por los puestos de honor y evidencia la fortaleza del grupo. El conjunto gandiense volvió a mostrarse como una auténtica piña, sabiendo sufrir, competir y mantener la cabeza fría en los momentos más exigentes. Un empate que sabe a grandeza porque demuestra que, incluso en los partidos más duros, este equipo nunca baja los brazos.

El equipo gandiense de la máxima categoría nacional / Gandia Billar Club

En la Liga de 1ª División Autonómica, fuera de casa llegó la alegría en forma de victoria para el Chef Amadeo Gandia con un brillante 2-6 ante el CB Puzol, un resultado trabajado ante un rival que exigió máxima concentración desde el primer minuto. Los jugadores del Chef Amadeo Gandia supieron imponer su ritmo, gestionar los momentos clave y cerrar partidas con solvencia, demostrando que atraviesan un momento de forma excelente. Más allá del marcador, el triunfo refuerza la confianza del grupo y confirma el crecimiento constante que está mostrando jornada a jornada.