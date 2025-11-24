La UE Tavernes "B" se sitúa al frente de la Liga en Tercera FFCV empatado con el R. Rafelcofer CF

La UE Tavernes "B" ( Athletic la Vall CF) se coloca al frente de la Liga en Tercera FFCV, eso sí, empatado a 21 puntos con el Racing Rafelcofer CF, si bien el filial del club "roget" se mantiene invicto.

Los valleros golean 5-2 al Sollana CF "B" y se aprovechan del descanso del conjunto coferer en la décima jornada del campeonato. Ambos conjuntos ya cuentan con los mismos partidos disputados.

En otros encuentros de este fin de semana, el CF Simat "B" vence 0-4 al CF Promeses Sueca "B"; el CD Xeraco gana 6-1 al Villalonga CF "B"; el Piles CF derrota al CE Ròtova "B" por 1-5; el CE Conde supera al Safor CF Gandia "B" por 4-1 y el Benirredrà CF se impone por 1-0 al Senyera CF.