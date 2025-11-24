La UE Tavernes vuelve a la senda del triunfo y se consolida en puestos de promoción

La UE Tavernes se reencuentra con la victoria en la Lliga Comunitat con un 0-2 en el campo del Manises CF. Un triunfo que sirve para recuperar sensaciones después de dos empates consecutivos. El equipo ha dado un paso al frente y vence y convence ante un rival de la parte alta que es contra quienes mejor y más cómodo se encuentra el equipo vallero.

Tres puntos más conseguidos de manera inapelable en un partido en el que pudo golear, a tenor de las claras ocasiones, que le permite seguir invicto y con solo 6 goles en contra en once partidos le hace ser el menos goleado de los dos grupos de la categoría.

El Tavernes dominó la situación desde el inicio y ya en los primeros minutos llegaba bien al área local, pero no acertaba ante la meta contraria. El rival no podía contener el juego de un serio e intenso conjunto vallero, que sabía a lo que jugaba desde el primer instante. El 0-1 fue un golazo de Nico Cháfer de fuerte chut desde fuera del área, que hacía justicia y daba alas a un Tavernes a un gran nivel defensivo y con un juego directo que los locales no podían contrarrestar.

En la segunda mitad, las cosas continuaron igual. En los primeros minutos, una jugada de Blasco por la banda con asistencia a Kyle hizo que este controlara el balón y de fuerte zapatazo colocaba el 0-2 en el marcador. El choque parecía sentenciado como así fue, aunque los de "Tomaca" aún disfrutaron de más ocasiones sin pasar ningún apuro en defensa. Un partido de los mejores de un Tavernes que quería volver a su buena senda y lo consiguió de forma brillante y solvente.

El equipo marcha en segunda posición, eso sí, a 8 puntos el líder invicto CD Acero, pero se consolida en puestos de promoción con 4 puntos de ventaja sobre del cuarto clasificado.