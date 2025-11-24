Contra la violència masclista, caminem juntes
"El Grup Municipal Compromís-Més Gandia, posem l'accent en la necessitat d'una millora urgent i transparent en l'eficàcia dels sistemes de protecció"
Alícia Izquierdo i Esther Sapena
El 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, és una data de memòria, denúncia i compromís. Des de fa 25 anys, commemorem aquesta jornada per recordar totes les dones assassinades per la violència masclista i per acompanyar les supervivents i les seues famílies.
Aquesta violència és l'expressió més extrema d'una desigualtat històrica i els feminicidis conformen la màxima representació de les formes de violència masclista. Per això, la nostra responsabilitat institucional no pot limitar-se a una declaració simbòlica, sinó que ha de materialitzar-se en accions contundents, recursos i voluntat política.
L’Ajuntament de Gandia ha de ratificar el seu compromís en la lluita contra la violència de gènere en totes les seues expressions. Ha de donar suport a totes les iniciatives de sensibilització i educació en igualtat, posant especial atenció en la infància, l'adolescència i el jovent. I s’ha de comprometre a col·laborar amb el teixit associatiu que treballa per la igualtat i contra la violència de gènere al nostre municipi.
Però, a més, des del Grup Municipal Compromís-Més Gandia, posem l'accent en la necessitat d'una millora urgent i transparent en l'eficàcia dels sistemes de protecció i en l'impuls de nous marcs d'actuació.
Hem d'exigir màxima responsabilitat i transparència en els sistemes que garanteixen la seguretat de les víctimes i, per això, demanem una auditoria, externa, independent i transparent, del sistema COMETA per avaluar el funcionament i la fiabilitat del mateix, i, en especial, ens sembla imprescindible publicar de manera immediata i detallada tota la informació relativa a les errades del sistema al País Valencià. Això inclou el nombre de víctimes afectades, els procediments judicials alterats, i la tipologia i duració real de les errades detectades. Perquè la vida d’algunes dones depèn de la fiabilitat d'aquests sistemes.
Tot i que el PSOE parla de la implementació del Pacte d'Estat aprovat aquest any 2025, des de Compromís continuem exigint una actuació decidida en el nostre territori, amb un Nou Pacte Valencià. I, per això, instem a la Generalitat a convocar i aprovar de manera immediata el II Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, el qual va concloure la seva vigència el 2022 i el seu retard és injustificable.
D’altra banda, celebrem l'aprovació recent pel Consell de Ministres de l'avantprojecte de Llei Orgànica que tipifica per primera vegada la violència vicària com un delicte autònom en el Codi Penal. Esta violència, que pretén causar el major mal a les dones a través dels seus fills i filles, és una de les formes més cruels de violència masclista. Per això, entenem que la nova regulació, que amplia la consideració de víctimes i reforça l'escolta als menors, ha de ser el camí a seguir: el de la visibilització, la definició jurídica i la sanció específica per a totes les formes de violència masclista.
En definitiva, la violència masclista és un problema social, polític i estructural. La lluita contra ella no admet ni un pas arrere, ni cap fissura en el consens democràtic i feminista.
Des de Compromís ens reafirmem en la nostra determinació col·lectiva per a renovar el compromís del nostre país amb una vida lliure de violència per a totes les dones i xiquetes. I esperem que treballem units des de l'Ajuntament, i que fem de la nostra veu un altaveu d'exigència cap a totes les administracions.
