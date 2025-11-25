Bellreguard acomete la obra que acabará con vertidos residuales

El Ayuntamiento de Bellreguard ha iniciado los trabajos que permitirán poner fin a los vertidos que, desde hace aproximadamente dos años, se están produciendo en el cauce del barranco de Sotaia, causando molestias a algunos vecinos con residencia en esa zona.

El problema es una avería que afecta al sistema de canalización de aguas residuales que Bellreguard comparte con l’Alqueria de la Comtessa. De hecho, los caudales que van al cauce a cielo abierto proceden de esta última localidad.

El concejal del Ciclo del Agua, Àlex Ruiz, ha señalado a este periódico que durante las últimas semanas se ha atendido a los vecinos que reclaman una solución, a quienes se les trasladó el problema que estaba teniendo el ayuntamiento para adjudicar la obra necesaria. «Era un proyecto demasiado grande para empresas pequeñas y demasiado pequeño para empresas grandes», indica Ruiz, quien finalmente informa que la actuación se la ha quedado una mercantil de Xàtiva y que ya están en marcha las obras.

El presupuesto de este trabajo asciende a 18.000 euros que inicialmente asume en solitario Bellreguard, si bien en futuras actuaciones en esa zona de la red de saneamiento se podrían firmar acuerdos con el Ayuntamiento de l’Alqueria de la Comtessa, al tratarse de un sistema único y compartido.

Las aguas residuales que puntualmente acababan en el cauce del barranco de Sotaia seguirán ahora su curso por los colectores subterráneos para conducir el caudal hacia la depuradora comarcal de la Safor-Sur, situada en Gandia.